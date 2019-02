Controlli al terminal dei bus per studenti: gli spacciatori abbandonano la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Nell’ambito dell’operazione “Scuole Sicure” gli agenti della Squadra mobile, diretta dal commissario capo Maria Raffaela Abbate, in collaborazione con le unità cinofile della polizia, hanno effettuato controlli nei pressi degli istituti scolastici di Macerata e nei luoghi di aggregazione giovanile. Al terminal dei bus di piazza Pizzarello è stato controllato un pregiudicato che non sapendo giustificare la propria presenza sul posto è stato allontanato. Nella sala d’attesa dello stesso terminal, il cane antidroga “Walle”, ha fiutato due involucri in plastica di colore nero contenenti svariate dosi di hashish e marijuana pronte allo spaccio, per un peso di oltre 10 grammi, sicuramente abbandonate a terra da spacciatori datisi alla fuga alla vista della polizia.