​Macerata, controlli anti-droga in varie zone del centro: identificate quattro persone

MACERATA- Proseguono i controlli nel centro cittadino di Macerata da parte dei carabinieri che, ieri mattina, si sono concentrati in alcune zone per prevenire il consumo di droga soprattutto da parte dei giovani. Quattro le persone identificate su cui sono state effettuate le verifiche del caso.

Le zone monitorate

I controlli hanno interessato i giardini Diaz, il sottopasso dei giardini Diaz e via Mozzi, il Parco Fontescodella, il monumento ai Caduti – via Cuoci, il parco Martiri del Lavoro – via Marchetti, la Stazione FF.SS. – Piazza XXV Aprile, Corso Cairoli, via Marchetti, parcheggio Palladini e il parcheggio Sferisterio.