MACERATA - «Ho telefonato in Regione Marche per chiedere al responsabile e alla dirigente che fine hanno fatto i contributi regionali per le non autosufficienze relativi al 2022: il responsabile non risponde; la dirigente, appena mi sono presentata, ha detto qualcosa che non ho compreso per poi chiudere la comunicazione. Sto provando a richiamare entrambi, ma il telefono squilla a vuoto».



APPROFONDIMENTI LA VISIONE Piano scuole, è un rebus. San Ginesio e Camerino sono ancora nel limbo

È quanto denuncia con un intervento video sui social la 60enne maceratese Cristiana Di Stefano, affetta da sclerosi multipla ormai da oltre un trentennio, che nella sua richiesta d’aiuto va nel dettaglio. «Il 26 settembre 2016 il decreto Renzi operò una distinzione tra disabili gravi e gravissimi. A quei tempi godevo dell’assistenza indiretta, conferitami grazie ad un decreto legge varato nel 2001 dal governo Berlusconi. L’articolo 2 del decreto Renzi diceva che chi godeva dell’assistenza indiretta avrebbe continuato a usufruirne sia in termini di contributi che di servizi. Il terzo indicava una scala di disabilità. Il disabile gravissimo avrebbe percepito il 40% in più del contributo di assistenza indiretta. Il precedente governo marchigiano ha però cancellato l’articolo 2 e modificato il terzo, per cui l’assistenza indiretta ed il 40% in più per i disabili gravissimi si sono volatilizzati. Mi è stato consigliato di pazientare fino alle ultime elezioni, quelle del 2020, quando ci sarebbe stata una svolta. Che io non ho visto. La violazione di legge - prosegue - relativa alla cancellazione dell’articolo 2 del decreto Renzi ed alla modifica del 3 è rimasta tale anche con l’attuale governo regionale. Avrei dovuto far ricorso fin da subito, visto che avevo tempo 60 giorni per oppormi ma il ricorso era oneroso. Parlo sui social, lancio messaggi, ma non ottengo niente. Tiro avanti anche grazie ai contributi volontari. Qualcuno mi dona qualche decina di euro che mi consentono di pagare le bollette. Il contributo per l’assistenza indiretta esisteva dal 2001 con il governo Berlusconi, Renzi voleva migliorarlo un pochino a vantaggio dei disabili gravissimi, invece con un colpo di spugna la Regione Marche ha cancellato tutto».

I contributi



Inoltre i contributi una tantum per le spese affrontate nel 2022 dalle famiglie di disabili per ricoveri, prestazioni specialistiche, sedute riabilitative ed assistenza domiciliare rischiano di arrivare alle centinaia di disabili gravi e gravissimi nel 2024. «Cosa posso fare? Incatenarmi sicuramente no – dice mesta Di Stefano -, visto che non posso muovere le gambe ed un braccio già lo sono. I familiari dei disabili non hanno tempo di protestare perché devono accudire i loro cari. Spero che chi abbia un minimo di potere intervenga per evitare che ci sia tolto il pane di bocca».