Meno ricoverati al Covid hospital, in aumento il numero di contagi a Corridonia

MACERATA - Torna a salire il tasso di incidenza del contagio in provincia di Macerata ma è un dato che risente più dell’effetto della festività del primo maggio sul numero dei tamponi che delle riaperture di due settimane fa. Come ormai noto, la domenica e nei festivi il numero dei test eseguiti è notevolmente inferiore alla media. Dati che nelle Marche si ripercuotono sul lunedì mattina, quando sono resi noti.

Lo scorso fine settimana, sabato primo maggio e la domenica seguente si sono effettuati pochissimi tamponi in tutta la regione, in due giorni meno di quelli che si effettuano in un feriale. Così si è registrato un numero di casi positivi eccezionalmente basso: 18 il primo maggio e 7 il 2 maggio (numeri comunicati dalla Regione rispettivamente il 2 e il 3 maggio).

Insomma, 25 casi in due giorni, quando di solito il lunedì si gira intorno ai 30/40 casi. Così la scorsa settimana, l’incidenza, che si calcola appunto su 7 giorni, è stata particolarmente bassa, sempre sotto a 100. Dato, però, “drogato” dalla festività in più. Ieri si sono registrati 51 casi (riferiti al sabato) con un numero di tamponi superiore al doppio di quelli di sabato primo maggio, ed ecco che l’incidenza su 7 giorni, cioè i casi ogni 100mila abitanti, è tornata a quota 110 rispetto ai 94 del giorno precedente. Inoltre su questo calcolo pesa anche l’aggiornamento del numero di abitanti di Macerata: per il calcolo dell’incidenza in passato si era usato il dato al primo gennaio 2020 (che era di 310.815 abitanti); ora l’Istat ha reso noto quello del primo gennaio 2021 in cui in provincia risultano 307.421 abitanti, oltre tremila in meno. Quindi il rapporto positivi–abitanti cresce di un po’ proprio perché gli abitanti sono meno.

Intanto continua l’alleggerimento della pressione ospedaliera, soprattutto nelle terapie intensive. Sono 9 i ricoverati al Covid hospital di Civitanova in questo modulo rispetto ai 28 posti del picco. In leggero calo anche i pazienti in subintensiva: 27 al Covid center (28 i posti letto disponibili) e 7 al Murg di Macerata. In area medica ci sono 13 ricoverati al Covid center, 38 (su 42 posti) a Malattie Infettive di macerata e 20 a Camerino.

Purtroppo sono tornati i pazienti al pronto soccorso di Macerata dopo un paio di giorni in cui non c’erano malati Covid: ieri ce n’erano 2 e altri 3 a Civitanova. Nessuna grossa novità nel fine settimana sui positivi per ogni Comune. Civitanova continua la discesa e ieri era sotto quota 100, con 94 attualmente positivi. A Macerata ne contano più del doppio la ma la tendenza è molto buona: 218, 30 in meno rispetto a venerdì. Male, invece, Corridonia dove gli attualmente positivi continuano ad aumentare: l’ultimo dato è di 64, 5 in più negli ultimi due giorni. Stabile Tolentino che rimane a 92 positivi, ad un soffio da Civitanova ma con meno della metà degli abitanti.



Torna a scendere Morrovalle (da 80 a 72) anche se il rapporto positivi-abitanti resta ancor troppo alto. Tra i Comuni con il trend al rialzo c’erano anche Montecosaro e Montecassiano: quest’ultimo rimane ancora in ascesa, anche se di un solo positivo in più (da 40 di venerdì a 41 di ieri); Montecosaro, invece, si è rimesso in riga con la tendenza generale e ora registra un abbassamento del numero dei positivi (da 54 a 48). Segno meno a che a Recanati (da 87 a 83).

Continua ad aumentare l’elenco dei Comuni Covid free: non ci sono positivi a Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Gagliole, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, Sefro, Serrapetrona e Serravalle di Chienti.



