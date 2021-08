Contagi, il Maceratese si conferma in maglia nera. Crescono i positivi a Tolentino e Appignano ed anche i ricoverati

MACERATA - Il contagio in provincia di Macerata rimane sempre in aumento. E tornano a crescere i ricoveri, anche se l’Area vasta ha deciso di richiudere la palazzina ex malattie infettive a Macerata. Macerata è tra le peggiori 20 province italiane, sotto le siciliane, le sarde e qualche toscana.



Ma anche sotto a Fermo che, proprio ieri, ha effettuato il sorpasso nella graduatoria della peggiore incidenza. Quello di Macerata è passato dai 91 del 23 agosto ai 125 di ieri, replicando il picco del 13 agosto. Si tratta del numero di contagi a settimana per 100mila abitanti, ormai unità di misura del contagio adottata in tutto il mondo. Ma ormai si attende una nuova vetta per quanto riguarda l’estate. Fermo è a quota 127. Macerata, però, ha anche il triste primato di provincia meno vaccinata della Regione. Inevitabilmente numeri che si riflettono negli ospedali. Fino al 9 agosto ospedali covid free, anche se i pazienti maceratesi venivano trasferiti o a Fermo (malattie infettive) o a San Benedetto e Torrette (terapie intensive). Quindi il primo ingresso al Pronto Soccorso di Macerata.

Sabato scorso, la prima terapia intensiva, sempre al Pronto soccorso di Macerata e lunedì 23 agosto la riapertura della palazzina ex malattie infettive nel capoluogo. Ieri i ricoveri in provincia erano 24: un paziente intubato al Ps di Civitanova, sempre a Civitanova 6 pazienti in subintensiva a medicina d’urgenza più un altro a Macerata; all’ex malattie infettive di Macerata i ricoverati sono 8 ma oggi saranno trasferiti; infine nei Ps ci sono 7 pazienti a Civitanova e 1 a Macerata.

Contagi che si spostano dalla costa all’entroterra. Civitanova conta 176 positivi, erano 202 una settimana prima ma due giorni fa erano scesi a 169. Trend in aumento a Macerata che in 7 giorni passa da 88 a 122 attualmente positivi. Si è acceso, poi, un focolaio ad Appignano che diventa il Comune maceratese con il più alto rapporto di contagiati rispetto alla popolazione: ci sono 22 positivi su 4.119 abitanti, vale a dire incidenza di 5,3 per mille abitanti. A Civitanova si è a quota 4,2. Incidenza per mille abitanti superiore a 3 anche a Potenza Picena (53 positivi), Pollenza (21) e Montecassiano (22). Aumentano del 65% i positivi a Tolentino che in una settimana passa da 38 a 63 contagiati. I Comuni covid free scendono a 13 dai 16 di un paio di settimane fa.

