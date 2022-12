MACERATA - Nuovi consigli di quartiere, in dirittura di arrivo l’iter per la composizione di questo nuovo strumento amministrativo che vedrà la luce e sarà operativo ad inizio 2023. Andrea Blarasin, consigliere comunale in quota Lega, è stato il fautore di questa iniziativa ed ha seguito passo passo l’iter costitutivo che ripristina uno strumento che torna in campo dodici anni dopo che una legge nazionale abolì i Consigli di circoscrizione, eccezion fatta per città con oltre i 250 mila abitanti.





«Concluso l’iter burocratico siamo arrivati a concretizzare le fasi di riattivazione dei Consigli di Quartiere – dice lo stesso consigliere Blarasin - con la formazione delle liste di maggioranza e minoranza che quasi certamente verranno rese note entro fine anno a cui si affiancherà l’estrazione dei tre componenti cittadini residenti per ogni quartiere che si affiancano alle nomine che invece vengono fatte dalle forze politiche di maggioranza e di minoranza per la composizione dei nuovi consigli. In verità questa fase doveva essere già fatta ma a causa dell’hacker che ha colpito i sistemi informatici comunali è slittata». I nuovi Consigli di Quartiere saranno sei: quartiere La Pace - Cairoli - Santa Lucia - Rione Marche; Centro - Mameli - Cavour - Velini; Via Roma - Santa Croce – San Francesco - Collevario; Villa Potenza; Sforzacosta; Piediripa.

Quindi consiglieri



I consigli saranno composti da quindici consiglieri per ciascuno dei sei quartieri e possono essere nominati i residenti nel quartiere che abbiano compiuto il 18° anno d’età e che siano residenti nel Comune di Macerata da almeno cinque anni. Dodici componenti di ciascun Consiglio di quartiere sono designati attraverso la presentazione di due liste, avanzate separatamente e rispettivamente dai consiglieri comunali di maggioranza per la quota di otto soggetti e dai consiglieri di minoranza in numero di quattro. I rimanenti tre componenti di ciascun consiglio di quartiere sono estratti a sorte. Questo organismo rimarrà in carica sino alla scadenza amministrativa del consiglio comunale. Sono organi di ciascun Consiglio di quartiere il coordinatore e il coordinatore vicario: l’insieme dei coordinatori dei Consigli di quartiere costituisce la Consulta dei coordinatori.

Le sedi





«Per quanto riguarda le sedi dove saranno collocati questi Consigli di Quartiere si utilizzeranno locali comunali che ci sono nei vari rioni – prosegue Blarasin - con la piena disponibilità anche della sede consiliare data dal presidente Francesco Luciani quando ci sarà necessità di riunioni che coinvolgano più quartieri. Dalle adesioni che si stanno registrando per la formazione delle due liste vedo che c’è una voglia di partecipazione che viene fuori e che sicuramente testimonia come la scelta di ripristinare questo strumento di democrazia che viene dal basso è molto sentita. Nonostante in questa fase siano nominati o sorteggiati e non eletti i componenti dei Consigli di Quartiere. L’obiettivo futuro sarà quello di tornare ad una elezione diretta dei componenti di questi consigli e contiamo di poterlo realizzare entro la scadenza del mandato amministrativo individuando anche le risorse necessarie per portare i maceratesi a votare i propri rappresentanti nei Consigli di Quartiere che devono essere organismi privilegiati della partecipazione popolare al governo della città allo scopo di assicurare una più larga ed incisiva conoscenza nonché la condivisione di problematiche di interesse pubblico locale». Tra le varie competenze dei nuovi CdQ ci sono segnalare problemi locali di carattere viabilistico, sociale, ambientale, culturale, sportivo, igienico-sanitario del quartiere ed esprimere proposte di soluzioni, segnalare necessità di interventi manutentivi locali di competenza comunale.