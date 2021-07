Confindustria, Grimaldi presidente. Votati i quattro vice: sono Ragni, Faggiolati, Maccari e Piervincenzi

MACERATA - L’assemblea generale di Confindustria Macerata ha eletto Sauro Grimaldi (Grimaldi Costruzioni Srl) presidente degli industriali della provincia di Macerata per il quadriennio 2021/2025.

I quattro vice presidenti proposti da Grimaldi e votati in assemblea sono: Marco Ragni, della Fatar Srl (Presidente della sezione Strumenti Musicali), Giovanni Faggiolati, della Faggiolati Pumps srl (Presidente della Sezione Metalmeccanici), Federico Maccari, della Entroterra Spa (Presidente della Sezione Agroalimentare), Matteo Piervincenzi, della Lepi Srl (Presidente della Sezione Calzature). Il presidente nell’esporre le linee programmatiche del suo mandato ha fatto riferimento al complesso momento storico che il Paese sta attraversando a causa della pandemia. «Un evento inaspettato - ha affermato il presidente -, che ha scosso le fondamenta del sistema produttivo/economico delle imprese».

Grimaldi ha concluso ringraziando i colleghi per la fiducia accordatagli, invitando tutti a sostituire la parola resilienza con innovazione, specificando che non ci si può limitare a resistere, ma si deve andare avanti per migliorare e collaborare come imprese, sistema, comunità, al fine di esprimere tutte le potenzialità necessarie per la ripresa dell’economia.

