MACERATA Oltre sette milioni di euro i fidi garantiti, quattro milioni di euro il patrimonio mobiliare, 471 le imprese iscritte. Sono i numeri sciorinati durante l’assemblea dei soci di Confidi Macerata da parte del presidente Gianluca Pesarini e dal direttore Leonardo Ruffini che hanno presentato il bilancio del 2023, approvato e chiuso in utile di 1.966 euro.

Gli interventi

Nell’assemblea pubblica poi si sono susseguiti diversi interventi, il primo dei quali su “La congiuntura economica attuale e prospettica e le opportunità di innovare ed investire delle pmi” a cura di Marco Cucculelli, docente a Univpm, il quale ha parlato di come l’industria della provincia di Macerata abbia aperto il 2024 con un andamento allineato a quello regionale, nonostante le più ampie oscillazioni registrate nel corso degli ultimi anni. Specificando che le imprese hanno recuperato terreno, in particolare nei mercati europei e in quelli americani, con un traino evidente dei settori tradizionali di specializzazione e che hanno contribuito a tale performance anche gli sforzi in termini di pratiche esg e investimenti ambientali, che restano però ancora distanti da quelli dalle aree del paese più vivaci e innovative. «Cruciale, poi per colmare questo gap - ha affermato Cucculelli - è stato il ruolo delle tante imprese sostenibili, capaci di indirizzare le scelte di adozione da parte delle aziende delle loro filiere».

È toccato poi all’assessore regionale al Bilancio e alle politiche europee, Goffredo Brandoni, affrontare il tema “Gli interventi della Regione Marche a favore del sostegno al credito delle imprese”. Brandoni ha sottolineato come «la Regione ha stanziato risorse per la programmazione europea 2021/27 che ammontano a 1.036 milioni di euro, di questi 350 milioni (Fesr) sono destinati alle imprese per innovazione, ricerca, internazionalizzazionee credito e che a tutt’oggi la Regione ha messo a bando per le imprese risorse pari a 250 milioni. Per quanto riguarda l’accesso al credito i fondi a disposizione sono 91 milioni». Conclusioni affidate al presidente Gianluca Pesarini che ha lanciato l’iniziativa promossa da Confidi, Federconfidi e Assonconfidi, per la riforma della legge quadro dei Confidi che risale al 2003.

«Una proposta - ha evidenziato il presidente - che prevede un’unica tipologia di Confidi (albo unico), l’attività di garanzia, il credito diretto, la consulenza ed un sistema integrato della garanzia pubblica e privata. Confidi Macerata svolge un ruolo importante nell’accesso agli strumenti della Regione Marche di agevolazione all’accesso al credito» All’incontro hanno partecipato esponenti di banche convenzionate al Confidi, rappresentanti di enti ed istituzioni tra cui il comandante provinciale della Guardia di finanza colonnello Falco, la direttrice Bichisecchi di Confindustria Marche, il presidente Grimaldi ed il direttore Niccolò di Confindustria Macerata e il presidente dell’Ordine dei commercialisti, Mira.