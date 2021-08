Scoppia una tubatura dell'acqua: corso Cavour chiuso al traffico, famiglie a secco e cantine allagate

MACERATA - Scoppia una conduttura idrica dell’Apm, allagata la parte iniziale di corso Cavour, famiglie che restano per ore senza acqua, cantine allagate, strada chiusa con intervento di polizia locale e vigili del fuoco, traffico in tilt. Con ripercussioni sulla viabilità. L’emergenza scatta poco dopo le 14 di ieri quando arrivano al centralino dei vigili del fuoco le chiamate allarmate di residenti e cittadini che si trovano a transitare in quel momento in corso Cavour.

L’acqua invade la carreggiata ed è necessario immediatamente provvedere alla chiusura dell’intero corso Cavour, dirottando i veicoli su altre arterie perché non è possibile transitare sulla strada. Immediatamente si intuisce che la rottura non è piccola: la tubazione peraltro serve un’ampia zona che comprende anche via Trento, via Morbiducci e inizio di via Roma quindi, le famiglie che risiedono in quegli edifici restano di botto senza acqua potabile in casa con il civico 153 di corso Cavour che ha gli scantinati allagati per la rottura.

Per cercare di fronteggiare la situazione i vigili del fuoco intervengono scavando una buca su corso Cavour con una gru per provare a stoppare la grossa perdita d’acqua, cosa che riesce un’ora dopo. Nell’immediato l’intervento di urgenza ha avuto come obiettivo quello di riparare la linea idrica a servizio dei palazzi rimasti senza acqua. I lavori di ripristino vanno spediti, il corso salvo imprevisti oggi sarà completamente riaperto. Già ieri sera la circolazione era stata ripristinata.



