MACERATA - Grandi artisti, spettacoli sold out, visibilità che cresce a ogni edizione e ricadute economiche rilevanti sulla città. Sferisterio Live ha conquistato in questi anni un suo spazio e ha contribuito a diventare un punto di riferimento dell’estate maceratese, proiettando la città a livello internazionale per il richiamo di cantanti e musicisti di assoluto rilievo mondiale.

APPROFONDIMENTI I CONCERTI Macerata, vola lo Sferisterio Live: 14mila biglietti venduti, vicini i primi sold out. E domenica si parte con Biagio Antonacci

Il rilancio

«È stato ripensato e rivalorizzato Sferisterio Live in questi anni e i risultati ottenuti sono davvero straordinari - afferma l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi - basti pensare alla comunicazione ed alle pagine social che hanno avuto ben 290mila contatti, da tre anni abbiamo anche degli sponsor che affiancano la manifestazione. Si è lavorato sul binario quantità-qualità degli appuntamenti che sono aumentati fino ai dieci dello scorso anno rispetto alla fase iniziale di Sferisterio Live. A costo zero per il Comune si arriva a produrre un indotto economico che nell’ultima edizione ha toccato i centomila euro. Nello scorso anno sono stati circa ventimila gli spettatori arrivati in arena: considerate che 67mila euro vengono dal pagamento dell’affitto-servizi delle dieci serate in arena, a cui aggiungere circa 32mila euro complessivi di tasse sui biglietti venduti che gli organizzatori versano direttamente nelle casse dell’Associazione Sferisterio».

Le cifre

Ma se queste cifre sono di un indotto diretto per l’organizzazione dei concerti, esiste una ricaduta importante di indotto economico indiretto di cui beneficia la città «Considerate che, di media, ogni serata ha visto sulle duemila presenze a Sferisterio Live - prosegue l’assessore Sacchi - il che significa persone che arrivano in auto e parcheggiano, poi frequentano bar, ristoranti e anche alberghi di Macerata per non dire magari di visitare qualcuno dei nostri bellissimi musei. Tutto questo porta a un introito indiretto che ricade sulle attività economiche che non è quantificabile all’euro per ovvie ragioni, ma che sicuramente si può stimare in alcune centinaia di migliaia di euro che costituiscono un’economia che fa girare poi le attività cittadine. Tutto questo senza considerare poi le ricadute positive sul brand città: quando abbini Sferisterio Live ai nomi di artisti notissimi che sulle proprie pagine social, visitate da migliaia o milioni di persone, pubblicizzano la loro presenza a Macerata si può ben comprendere la portata della visibilità di cui beneficia non solo la città ma tutto il territorio».

Il target

Il target del pubblico legato a Sferisterio Live è variegato sia nell’età che nella provenienza. «Pubblico anche straniero quando ci sono star internazionali - afferma Riccardo Sacchi- arrivato da Svizzera, Germania, Francia, Stati Uniti e persino Australia. Diciamo pure che per una metà della capienza sono spettatori marchigiani, il resto arriva da fuori regione e spesso anche dall’estero».