Il Comune cede una casa per installare 50 nuove telecamere

MACERATA - L’attuazione del Piano della sicurezza, con l’installazione delle 50 nuove telecamere in giro per la città, sarà, probabilmente, uno dei primi provvedimenti che l’amministrazione adotterà all’inizio dell’anno. È di ieri, infatti, la determinazione del dirigente dei Servizi finanziari, Simone Ciattaglia, che dà il via alla procedura per la gara d’appalto per la fornitura e posa in opera delle telecamere, per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e dei sistemi di rilevamento dei transiti, nelle aree di maggior interesse del territorio comunale.Un’operazione da 177mila euro che il Comune finanzierà attraverso il trasferimento, a chi si aggiudicherà l’appalto, di una sua proprietà immobiliare di pari valore, ovvero di un appartamento di proprietà comunale di 137 metri quadrati, con garage di 25 metri, che si trova nella lottizzazione Pcl 12 del Piano casa, e che ha un valore di mercato di 169mila euro. Espletate le procedure aperte per l’aggiudicazione dell’appalto, dunque, si passerà alla fase operativa, ovvero all’installazione delle nuove telecamere previste dal Piano della sicurezza, varato dall’amministrazione con l’avallo del Consiglio comunale, a conferma dell’attenzione che si vuole porre al tema della sicurezza, sempre più di attualità e sempre più sentito dai cittadini maceratesi.