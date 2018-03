Il compagno-padrone la picchia e la segrega in casa: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Una vita da incubo, fatta di violenza, soprusi, limitazioni della libertà. Quell’uomo che tanto amava si è trasformato in un mostro. E dopo l’ennesima aggressione, è finito in manette. Il blitz porta la firma degli agenti della Volante che hanno arrestato un 29enne di origini calabresi residente a Macerata. Poco prima aveva picchiato selvaggiamente la convivente, sua coetanea.La polizia è intervenuta verso le ore 20.30 di domenica, a seguito delle numerose chiamate al 113 da parte di cittadini che segnalavano una violenta lite. All’arrivo degli agenti la giovane era riuscita a chiudersi in casa impedendo all’uomo di entrare. Quest’ultimo era furibondo e dopo averla ripetutamente picchiata, cercava di entrare nell’abitazione. Mentre gli agenti di una Volante hanno bloccato il 29enne calabrese allontanandolo dall’ingresso dell’appartamento, i colleghi di una seconda Volante hanno soccorso la donna che, rassicurata dalla presenza della polizia, ha aperto la porta e ha fatto entrare gli agenti. Viste le condizioni in cui versava, i poliziotti hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 e la ragazza è stata portata in un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. La 29enne piangeva, era in preda al terrore e presentava numerosi segni delle percosse ricevute (lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai medici della struttura sanitaria cittadina).Dai primi riscontri è emerso che già in passato l’uomo aveva usato violenza nei confronti della ragazza, spesso picchiata per futili motivi, vessata e soggiogata psicologicamente in vari modi. Inoltre le veniva impedito di uscire di casa, fare semplici acquisti e addirittura mantenere contatti con suoi conoscenti. Per questo l’uomo è stato tratto in arresto, e successivamente portato in carcere a Montacuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.