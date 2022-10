MACERATA - Da un lato la proroga sino al 31 gennaio dell’attuale regime di parcheggi e sosta in città che non prevede modifiche. Dall’altro lo spauracchio di aumenti che potrebbero scattare nel nuovo anno alla luce di un documento riservato dell’amministrazione venuto invece alla luce e che prevederebbe incrementi sia della sosta oraria, che giornaliera e degli abbonamenti annuali.



Così i commercianti, già alle prese col caro bollette energetiche ed un Natale da organizzare, mostrano perplessità su questa ipotesi di aumenti della sosta in città che sarebbe deleterio per un settore già in difficoltà. «Noi non commentiamo le chiacchiere ma i fatti – esordisce Giuseppe Romano, presidente dei commercianti Centro storico -. E gli unici fatti al momento sono che l’amministrazione comunale ha prorogato fino al 31 gennaio la sosta gratuita in piazza della Libertà e la sosta agevolata nei corsi Cairoli e Cavour e in altre zone del centro storico. Questo vuol dire che la nostra categoria può tirare un sospiro di sollievo per quello che riguarda l’organizzazione dei parcheggi. Chi vuole venire in centro o nei corsi principali della città a fare shopping può continuare per tutto l’anno ad usufruire delle condizioni agevolate che ci sono state fino ad ora. Tutto il resto sono chiacchiere per il momento che lasciamo alla politica e che per ora non ci interessano».

Ma guardando al futuro Giuseppe Romano indica un percorso che non può non tener conto del momento che vive il mondo del lavoro. «Certo, se posso fare una considerazione personale, -prosegue- il mio auspicio è che anche per il futuro si tenga conto delle difficoltà che sta attraversando la nostra categoria e si prendano provvedimenti che vanno in questa direzione. Per quanto riguarda l’organizzazione del Natale, ne stiamo parlando. Stiamo cercando di capire cosa riusciremo a fare e sicuramente nei prossimi giorni saremo in grado di dare maggiori dettagli».

Anche i commercianti di corso Cairoli vivono nell’incertezza questo rimbalzo di notizie positive nell’immediato ma minacciose per il futuro. «Direi che mantenere il regime di sosta attuale ci fa molto comodo perché qui dalla crisi non siamo ancora usciti - afferma Franca Ercoli - e sono 7 anni che soffriamo tra terremoto, covid, guerra e adesso bollette energetiche. Poi spero che il Comune faccia una valutazione sulla situazione prima di mettere mano ad eventuali aumenti del costo dei parcheggi. Chi deve venire in città con l’auto si troverebbe a sborsare altri soldi che si sommano ai tanti aumenti del periodo e questo provocherebbe un inevitabile calo di presenze ed affari per noi commercianti. E’ necessario scongiurare, laddove è possibile, questi rincari che altrimenti porterà al massacro tutti, compresi noi negozianti. Non è un caso che molti colleghi siano dubbiosi se andare avanti o meno, aspettano di vedere cosa farà il nuovo governo».

Incertezza che regna anche sulle luminarie e addobbi natalizi. «Siamo in ritardo –conclude Franca Ercoli- è necessario incontrarsi al più presto col Comune per pianificare il da farsi e sapere su che risorse poter contare. Fino allo scorso anno il Comune pagava gli allacci dell’energia e noi gli addobbi a terra, si potrà fare anche stavolta? Io sono dell’idea di fare comunque qualcosa di sostenibile, senza sprechi, ma non è possibile non far nulla a Natale. Mi auguro che anche i colleghi e l’amministrazione comunale siano orientati in questa direzione e si giunga ad una decisione che riguardi tutta la città».