Tre colpi di pistola, grave una 38enne: ipotesi tentato suicido, ma si faranno accertamenti sul compagno

MACERATA - Tre colpi esplosi, due proiettili sono finiti contro una parete dell’abitazione, la terza pallottola l’avrebbe esplosa contro se stessa e i medici dell’ospedale di Torrette di Ancona hanno operato la giovane per estrarlo dalla testa. È quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti della Squadra Mobile che lunedì pomeriggio sono intervenuti a Piediripa dopo la richiesta di aiuto lanciata dal padre di una 38enne. A quanto pare le donna era sola in casa e l’ipotesi prevalente per gli inquirenti dunque è che si sia trattato di un tentativo di suicidio. Ma per escludere qualsiasi ipotesi ulteriore sarà eseguita la prova dello stub sul compagna per accertare la presenza o meno delle particelle che vengono generate dall’esplosione dei colpi di pistola. In casa non sono stati trovati biglietti.

