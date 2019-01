Sette etti di cocaina nascosti nella mansarda della nonna: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Per sfuggire a controlli aveva nascosto oltre 700 grammi di cocaina nella mansarda della nonna. Senza destare sospetti nell’anziana, il nipote trentatreenne aveva occultato il prezioso stupefacente nella sua abitazione e lì era conservata, in parte già confezionata in dosi e pronta per essere spacciata. È finito in manette il giovane morrovallese C.P.. Poco prima i carabinieri del Nucleo investigativo lo avevano fermato mentre era in auto e all’interno dell’abitacolo gli avevano trovato la somma di 1.000 euro e diversi cellulari. Su disposizione del pm di turno, Vincenzo Carusi, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida. È difeso dagli avvocati Vando Scheggia e Marco Fabiani.