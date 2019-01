Gli clonano la carta di credito, ​poi shopping sfrenato da 3mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA Carta clonata e shopping sfrenato online ai danni di un maceratese. Brusco risveglio per l’uomo, accortosi soltanto nella mattinata di essere stato derubato di oltre tremila euro. Scelto uno dei metodi più classici e al contempo più subdoli tra quelli utilizzati dagli hacker: la clonazione della carta di credito.Il fatto è avvenuto nella notte di alcuni giorni fa: ignaro di cosa stava accadendo alle sue spalle, il maceratese dormiva sonni tranquilli che a sua insaputa si stavano via via trasformando in sogni pagati a peso d’oro. Chi ha clonato la carta di credito, infatti, non ha badato a spese e ha consumato la corposa cifra nel giro di due ore. Il traffico dati emerso ha poi consentito di risalire alla natura degli acquisti compiuti in siti europei ed extraeuropei. Molte le operazioni per acquisti di piccolo importo. Comprensibile la rabbia dell’uomo che ha poi sporto denuncia ai carabinieri.