Macerata, clona l'annuncio su internet e incassa migliaia di euro per l'auto di un altro

MACERATA - Mette in vendita online su due noti siti un’automobile, ma qualcuno copia tutti i dati e pubblica l’annuncio su un portale austriaco. Denunciato per truffa dalla polizia un cinquantenne di origini napoletane residente in Liguria, pluripregiudicato anche per reati analoghi, che si era fatto versare la caparra.

LEGGI ANCHE:

Ancona, hacker africano clona la mail e chiede soldi per l'associazione benefica: smascherato

Fermo, false vincite alla lotteria e jackpot: la truffa internet è servita tramite e-mail

Ma il venditore reale era ignaro di tutto. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. E' accaduto ad un uomo maceratese che nei giorni scorsi si è rivolto alla questura: alcuni mesi fa aveva messo in vendita su due noti siti di compra-vendita di macchine un’autovettura del valore di circa 10 mila euro. Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione dell’annuncio ed alcuni contatti avuti con potenziali compratori, il venditore ha riferito di aver ricevuto una telefonata da parte di una persona che riferiva di trovarsi in Austria. Gli chiedeva per quale motivo non fosse stata ancora contattata per ritirare l’auto, visto che aveva già versato una parte cospicua dell’importo sull’Iban indicato nell’annuncio. Il venditore, ignaro di tutto ciò, non avendo mai ricevuto denaro o parlato con quella persona, si è rivolto alla polizia. Gli accertamenti svolti dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata, diretto dal dottor Lorenzo Commodo, hanno permesso di verificare che i dati pubblicati dall’uomo sui due siti, relativi all’autovettura da vendere, erano stati copiati e pubblicati su un sito analogo di compra/vendita attivo in Austria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA