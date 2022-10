MACERATA - L’ospedale di Macerata penalizzato rispetto a quello di Civitanova nella distribuzione del budget per le prestazioni aggiuntive. Nonostante la mole di lavoro e le liste di attesa siano molto più lunghe nel capoluogo che nel presidio costiero. E’ la denuncia che arriva da Narciso Ricotta, capogruppo consiliare del Pd che ha depositato un’interrogazione indirizzata al sindaco Sandro Parcaroli nella veste in cui egli è presidente del Comitato dei sindaci di Area Vasta 3.

«Non si comprende perché il budget fatto dalla direzione di Av3 per le prestazioni aggiuntive dei dipendenti della sanità -afferma Narciso Ricotta- sia stato aumentato per l’ospedale di Civitanova, che già beneficiava di una cifra più alta rispetto a quello di Macerata, e non anche per l’ospedale del capoluogo, pur in presenza di liste di attesa che a Macerata sono più lunghe anche per via del polo oncologico. Questo appare un atteggiamento illogico e irrazionale nella gestione delle risorse sanitarie in Av3». La determina di Area Vasta 3 cui fa riferimento l’interrogazione presentata da Narciso Ricotta è la n. 1433/Av3 del 10 ottobre 2022.



«Premesso che l’Area Vasta 3 ha una programmazione del budget a disposizione per le prestazioni aggiuntive da richiedere ai Dirigenti Sanitari allo scopo di ridurre le liste di attesa – è scritto nell’interrogazione - che la programmazione assegnata in precedenza (determina 1080/Av3 del 20.07.22) già prevedeva a tal fine per il reparto di anestesia e rianimazione di Civitanova un budget di € 220.040,00 a fronte di quello destinato allo stesso reparto dell’ospedale di Macerata che era pari a soli € 170.080,00 che con la determina lo squilibrio di budget per le prestazioni aggiuntive dei reparti di anestesia e rianimazione viene aumentato ancora con l’aggiunta a favore del reparto di Civitanova di ulteriori € 40.000,00. All’esito di tale scelta il reparto di anestesia e rianimazione di Civitanova avrà a disposizione un budget di € 260.040,00 a fronte di quello di Macerata rimasto pari a soli € 170.080,00».



Le prestazioni aggiuntive dei reparti di anestesia e rianimazione sono volte a garantire l’assistenza dei medici anestesisti e rianimatori per l’esecuzione degli interventi chirurgici in lista d’attesa. «Tale squilibrio a favore dell’ospedale di Civitanova appare ingiustificato – prosegue l’interrogazione - alla luce del fatto che le liste di attesa dell’ospedale di Macerata sono più lunghe di quelle dell’ospedale di Civitanova sia come tempi di attesa che come quantità di interventi da eseguire: infatti, l’ospedale di Macerata, diversamente da quello di Civitanova, ha più sale operatorie ed un polo oncologico di eccellenza e, quindi, più interventi chirurgici in lista d’attesa da eseguire. Insomma, la scelta pare favorire il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Civitanova rispetto a quello di Macerata in una logica irrazionale e contraria agli interessi degli utenti dell’Av3. Per questo s chiede al sindaco, che come tale è presidente del Comitato dei sindaci di Av3, quali iniziative intenda porre in essere nei confronti della direzione dell’Av3 per correggere detta scelta illogica e dannosa».