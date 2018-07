Tramonta il sogno Città Verde Fallita la società Il Bracciale Un crac da 15 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Il fallimento de Il Bracciale srl è anche la fine del sogno di Città Verde, il complesso residenziale che doveva sorgere in via Metauro a Piediripa ma che, travolto dalla crisi edilizia e da altre problematiche connesse, si è chiuso martedì scorso quando il Tribunale di Macerata ha sancito il fallimento della società. Un crac pesantissimo, con circa 15 milioni di euro di passivo e che vedrà coinvolti in questo fallimento non solo i promotori de Il Bracciale, ma anche numerosi imprenditori che si erano fatti garanti, la stessa Banca Marche che concesse i fidi, il Comune di Macerata per gli extraoneri non pagati e per le vicende in qualche modo collegate al Piano casa che fu varato dall’amministrazione cittadina prima dell’esplosione della crisi edilizia. Di mezzo anche cittadini e famiglie che hanno acquistato o sono in affitto nelle palazzine di Città Verde, alcune completate e abitate ed altre invece rimaste grezze, una trentina queste ultime.A far saltare il banco, con la richiesta di fallimento presentata negli uffici giudiziari di via Pesaro, è stato un acquirente privato che ha innescato la procedura che ha portato alla sentenza di fallimento ed alla nomina di un curatore fallimentare che dovrà gestire ora questa delicatissima fase. Il Bracciale srl nasce a Treia diversi anni fa dall’unione di diversi imprenditori locali già operanti in ambiti simili o complementari all’attività edile; fra questi il notissimo maratoneta Ulderico Lambertucci e altre aziende ed imprenditori, si calcola almeno una ventina.Attualmente sono 30 gli appartamenti abitati con tanto di atto di compravendita per il quale i proprietari non hanno nulla da temere dal fallimento. Ci sono invece almeno 3 casi di famiglie che possono rischiare ripercussioni dall’iter fallimentare.