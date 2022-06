Macerata Città in festa, corteo in corso Cavour e passaggio del gonfalone

MACERATA - “Città di Macerata in Festa”, la manifestazione organizzata dal Comune per celebrare il riconoscimento del titolo di Città arrivato nei mesi scorsi con decreto del Presidente della Repubblica ha vissuto la sua giornata clou con il passaggio dal vecchio al nuovo gonfalone in corso Cavour e il corteo per le vie della città. In tanti hanno partecipato: tra gli altri bambini con le bandierine, persone in costume d’epoca, la Fanfara dei carabinieri. Tantissimi gli eventi anche nel pomeriggio in un centro storico blindato e vietato alle auto. «È stato un momento di grande emozione - ha detto il sindavo Sandro Parcaroli, padrone di casa con il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani -. Come abbiamo sempre sostenuto, Macerata deve tornare a essere una città dove vivere e lavorare e in questi nemmeno due anni abbiamo collezionato tanti successi e intercettato importanti risorse per lo sviluppo e per la costruzione di un nuovo futuro che porti proprio a questa idea di città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA