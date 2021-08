Cinema, ecco i dati da profondo rosso: il crollo è del 40%. Sono spariti gli adolescenti

MACERATA - Non ci sono numeri da blockbuster nell’estate al cinema maceratese. Anzi, rispetto ad agosto 2020, il Multiplex2000 di Piediripa segnala un -40% sulle presenze dall’avvio del green pass. Numeri lontani da quelli francesi, ad esempio, dove c’è stato un crollo del 70%, ma molto significativi per il settore anche in vista della stagione autunnale, come conferma una delle proprietarie della multisala Monica Perugini.

«Da un lato c’è stato un rallentamento per quanto riguarda le procedure di accesso per la macchina da mettere in moto per i controlli, ma quanto è un aspetto squisitamente tecnico - dice -, quello più importante riguarda la contrazione degli incassi rispetto a ciò che ci aspettavamo viste le previsioni sui film in uscita».

Infatti, l’avvento del green pass ha scatenato una corsa alla vaccinazione che ha visto soprattutto i giovani non poter comunque accedere le sale senza aspettare l’arrivo della certificazione almeno dopo la prima dose (in genere dopo 10-15 giorni dall’inoculazione): «Da parte nostra c’era fiducia su alcuni titoli in particolare dedicati agli adolescenti dai 15 ai 17 anni che invece non sono più entrati al cinema per i tempi da rispettare dopo il vaccino, oppure per il timore o le attese dei loro genitori nel decidere o meno se farli vaccinare. Per risolvere in parte questo problema, alcune case di distribuzione hanno aumentato il numero di anteprime delle pellicole andate in sala prima del green pass».

Altri film invece hanno mantenuto le aspettative: «Soprattutto quelli dedicati ai minori di 12 anni dove l’obbligo invece non c’era». Ancora lontani dal ritorno in sala invece i pensionati: «Auspichiamo il loro ritorno perché in gran parte sono vaccinati - conclude Perugini -, anche se il green pass ci ha penalizzato spero che sia un altro mattoncino, un altro sacrificio da fare, per il ritorno alla normalità». Come noto per entrare al cinema così come per poter frequentare una palestra dal 6 agosto scorso è necessario esibire il green pass. Nelle Marche gli adolescenti dai 16 anni in su possono recarsi ai centri vaccinali senza prenotazione ed effettuare la prima dose di vaccino.

Questo è stato deciso proprio per accelerare la campagna vaccinale per questa fascia d’età che sarà anche la più importante in chiave scolastica. Tuttavia, anche i tanti che sono corsi a fare il vaccino in questi ultimi giorni dovranno aspettare due settimane dalla prima dose prima di poter avere il green pass. Bisognerà capire in autunno cosa succederà e se la fascia dei giovanissimi avrà una copertura vaccinale tale (e quindi il green pass) da far tornare il sorriso anche alle sale che molto puntano su di loro.



