Cherry Bank acquisisce il 9,6% delle azioni di Banca Macerata: l'istituto veneto diventa socio unico

A pochi giorni dall’approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, Cherry Bank ha finalizzato l'acquisizione da un unico socio del 9,6% di Banca Macerata. L'intervento nel capitale mette l'istituto bancario veneto nella posizione di essere il primo socio della banca marchigiana.

L'Amministratore delegato di Cherry Bank, Giovanni Bossi ha commentato: «Banca Macerata è una realtà solida sul territorio e stabilmente profittevole. Vogliamo collaborare quali soci, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie ed in coerenza con le linee guida tracciate a sostegno della nostra desiderata espansione. Collaboreremo con Banca Macerata per far sentire al meglio la nostra vicinanza, certi che la collaborazione potrà fare bene ad entrambi e, soprattutto, consentire di servire al meglio le esigenze di una comunità che ha avuto mille occasioni di dimostrarsi capace ed intraprendente».