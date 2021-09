Cercasi esperto giurista, il compenso è di 200 euro. La determina della dirigente dell’Ambito territoriale sociale

MACERATA - Incarichi di alta professionalità per seminari formativi nell’ambito del progetto «Nuovi cittadini plus» che riguarda il progetto Fami (fondo asilo migrazione e integrazione) sostenuto dal Governo. La dirigente dell’Ambito territoriale sociale 15 di Macerata ha firmato una determina che annuncia il ricorso ad un avviso pubblico per la selezione di cinque formatori e di un tutor online.

«In ragione della particolarità delle competenze e delle professionalità necessarie, si rende necessario affidare sei incarichi esterni con caratteristiche di elevata professionalità, da espletarsi nella forma dell’incarico di lavoro autonomo occasionale. I profili professionali richiesti: un incarico per esperto in comunicazione interculturale, un incarico di Sociologo esperto di migrazioni e/o dei processi culturali, un incarico di psicologo e/o etnopsicologo, un incarico di Giurista esperto in diritto dell’immigrazione, un incarico di Pedagogista o Educatore professionale esperto in processi educativi, un incarico di tutor on-line.

Detto delle alte professionalità richieste e dei settori di riferimento, si arriva alla parte economica: «Il trattamento economico – compenso lordo per l’incarico conferito – viene fissato nella misura di 200 euro per l’esperto di comunicazione interculturale, di 800 euro per il sociologo esperto di migrazioni e/o processi culturali; di 800 euro per il psicologo/etnopsicologo; di 200 euro per il giurista esperto in diritto dell’immigrazione; di 400 euro per il pedagogista/ educatore professionale esperti in processi educativi; di cinquemila euro per l’incarico professionale di tutor on- line, gli importi sono da considerarsi comprensivi di Iva e di ogni altro onere connesso, ritenendo che i compensi siano proporzionali rispetto alle attività da svolgere e alla durata degli incarichi».

