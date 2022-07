MACERATA - Sarà per l’impennata dei contagi Covid, sarà per la voglia di una vacanza da effettuare in sicurezza, sta di fatto che ieri al centro vaccinale di Piediripa, nella nuova collocazione di via Annibali, si è tornati a rivedere quell’affollamento venuto meno negli ultimi mesi. Non una folla oceanica come nella prima fase delle vaccinazioni anti-Covid ma una fila ordinata all’esterno del nuovo hub costante per tutta la mattinata, mentre all’interno tutte le postazioni di anamnesi e inoculazione del vaccino erano piene.

Quattro i box presenti all’interno per le somministrazioni con altrettanti medici incaricati, più un paio di volontari preposti al servizio informazioni. Nessun display, solo bigliettini numerici all’ingresso e vaccinazione su chiamata. Non solo persone molto anziane o fragili, ma anche giovani e adulti si sono presentati al centro vaccinale. Alla fine della giornata si sono registrate oltre 200 vaccinazioni in stragrande maggioranza per la quarta dose, un numero impensabile se raffrontato alla scarsa affluenza che si era registrata nelle passate settimane quando la pandemia era stata soppiantata a livello mediatico dal conflitto russo-ucraino.

Le raccomandazioni

La somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster) è raccomandata con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. Ieri è partita anche la procedura di prenotazione e somministrazione della quarta dose di vaccino per tutte le persone di età superiore ai 60 anni, procedura che avviene tramite il sistema informatico Poste italiane.

Al momento invariati i giorni e gli orari di funzionamento del centro vaccinale di Piediripa aperto lunedì, mercoledì e sabato solo al mattino, dalle ore 9 alle 13. Anche a Civitanova l’hub vaccinale è in funzione nella struttura di via Gobetti 80 nella zona industriale A con apertura nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Mentre per quanto riguarda Camerino e Matelica nei centri vaccinali c’è l’alternanza dell’apertura ogni giovedì (due giovedì aperti a Camerino ed altrettanti a Matelica in un mese). Restano a disposizione anche le farmacie e i medici di base che hanno aderito alla campagna vaccinale.