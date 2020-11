Ztl e sosta, rivoluzionata la viabilità. In centro storico scatta la “Zona trenta”

MACERATA - È stata emessa dal comandante della polizia locale di Macerata, Danilo Doria, l’ordinanza attuativa della delibera adottata il 4 novembre dalla giunta comunale per facilitare, nel periodo di emergenza Covid, l’accesso e la permanenza in centro storico dell’utenza diretta a pubblici esercizi, attività commerciali e uffici pubblici, facilitando anche la sosta breve all’interno dell’area pedonale di piazza Libertà. Questi i nuovi provvedimenti validi fino al 31 gennaio 2021.

Accesso di via Mozzi: dal 16 novembre apertura (transito libero) dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 e quindi Ztl attiva (transito controllato) da mezzanotte alle 10 e dalle 14 alle 18 e dalle 22 alle 24, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi. Il mercoledì, apertura (transito libero) dalle 18 alle 22 e quindi Ztl attiva (transito controllato) da mezzanotte alle 18 e dalle ore 22 alle ore 24. Accesso di via Don Minzoni: confermata fino al 31 gennaio la regolamentazione in vigore dal 1 novembre con apertura (transito libero) dalle ore 6 alle 24:00 e quindi Ztl attiva da mezzanotte alle 6 sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi. Il mercoledì, apertura (transito libero) dalle 15 alle ore 24 e quindi Ztl attiva (transito controllato) da mezzanotte alle 15. Temporanea disattivazione del controllo elettronico del varco d’uscita dalla Ztl di via XX Settembre e del varco d’uscita dall’Area pedonale urbana (Apu) di corso Matteotti. Piazza della Libertà: modifica dell’Apu di piazza della Libertà con restringimento della stessa verso il palazzo del comune, fino in prossimità dell’ingresso del teatro Lauro Rossi. Realizzazione di un’area di parcheggio (21 stalli), sulla parte prospiciente la chiesa di San Paolo, regolamentata a disco orario con periodo di sosta consentito di 60 minuti nella fascia oraria 7,30 – 23 dei giorni feriali e festivi, con divieto di sosta con rimozione il mercoledì dalle 5 alle 15 per mercato, nonché fuori dagli spazi di sosta delimitati.

Piazza Vittorio Veneto: istituzione di tre nuovi spazi di sosta riservati ai veicoli dei residenti che espongono il permesso “zona A” cui si aggiunge un ulteriore spazio riservato all’Ufficio del giudice di pace su lato della chiesa di San Giovanni), con conseguente riposizionamento dei dissuasori delimitanti l’area pedonale. Accesso gratuito dei veicoli elettrici alla Ztl. È consentito l’accesso gratuito dei veicoli elettrici puri al 100% alla Ztl per il solo transito comunicando in anticipo la targa del veicolo utilizzato, segnalazione che dovrà essere effettuata al “Centro di controllo Ztl telematiche” della polizia municipale (numero di telefono 0733-256346; mail; pec comune.macerata.polizialocale@legalmail.com oppure ztl.macerata@legalmail.com). Nel caso in cui non sia stato possibile comunicare la targa anticipatamente, la comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le 48 ore successive all’accesso stesso. Possono derogare alla segnalazione, per il solo transito nella zona a traffico limitato, i veicoli elettrici puri inseriti gratuitamente nella “lista bianca” temporanea, previa richiesta all’ente gestore (Apm SpA), alla quale dovrà essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo che attesti la trazione elettrica pura.



Istituzione di una “Zona trenta”, con limite massimo di velocità di 30 km/h, nelle vie e piazze situate all’interno del centro storico, nel perimetro delimitato dalle mura urbiche, con posizionamento in tutti i varchi di accesso e d’uscita di apposita segnaletica di “inizio e fine zona trenta”. Una vera e propria rivoluzione della viabilità dunque quella adottata dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Sandro Parcaroli e definita nei particolari dal comando della polizia locale guidato dal comandante Danilo Doria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA