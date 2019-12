Macerata, attrazioni, cultura e shopping. Natale regala subito​ il pienone in centro

MACERATA - L’aria delle feste ha invaso Macerata. Dopo l’inaugurazione del cartellone natalizio “Macerata d’Inverno – È tornare bambini” di sabato, il capoluogo maceratese è tornato protagonista nella giornata di ieri con un centro affollatissimo per lo shopping, il pattinaggio su ghiaccio e il mercatino natalizio con le tipicità del periodo. La domenica ha riservato tante altre sorprese, oltre alle iniziative natalizie. Infatti a pochi passi dalla piazza centrale, agli Antichi Forni, c’è stata un’altra inaugurazione importante, ovvero quella della 25esima edizione di Libriamoci – Festival del Libro Illustrato. Per queste due settimane è prevista anche una serie di iniziative collaterali, come ad esempio presentazioni di libri, appuntamenti con gli autori, laboratori per bambini e visite guidate. Ma le candeline da spegnere non finiscono qui, perché ieri sono iniziati anche i festeggiamenti per i 10 anni del Museo della Carrozza di Palazzo Buonaccorsi. In programma 12 giorni di appuntamenti.

Spazio anche alla rassegna teatrale Angelo Perugini al teatro Lauro Rossi con lo spettacolo “Italia Donati, maestra” di Claudio Vittone, e alla rassegna cinematografica al teatro Don Bosco, giunta al suo ultimo incontro con la proiezione del film “Pasta Nera” di Alessandro Piva. © RIPRODUZIONE RISERVATA