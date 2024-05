MACERATA - Iniziano a prendere forma i progetti per i centri commerciali naturali. L’obiettivo è quello di presentarli al bando regionale per ottenere i fondi necessari alla loro realizzazione. Sinergia tra negozianti e Comune: già diversi gli incontri fatti anche con la Confcommercio per mettere nero su bianco gli interventi che potrebbero essere realizzati per rilanciare le zone commerciali della città e uniformarle tra centro e periferie.

Gli incontri

«Abbiamo fatto numerosi incontri - dice l’assessore al commercio, Laura Laviano -, hanno partecipato esercenti di corso Cavour, corso Cairoli e del centro storico». Poi entra nel merito del bando: «Quest’anno si prevede che la domanda venga fatta direttamente dalle imprese e che venga individuata una impresa capofila. Il Comune può solo aiutare, aumentando il punteggio al progetto che presentano i negozi, partecipando con un proprio progetto». Per quanto riguarda il capoluogo, si va verso la presentazione di tre progetti distinti: «Dalla Regione arriverà, per ogni Comune, non più un finanziamento per ogni progetto, ma un totale di massimo 70mila euro a città con la compartecipazione del 30% del Comune. Quando siamo di fronte a questi bandi che coprono fino al 70% delle spese, il Comune ha un importante ruolo nella compartecipazione: l’ente ha il dovere di partecipare per dare maggior possibilità alle imprese di vincere». E su questa strada stanno andando avanti ente e negozianti: «Abbiamo iniziato a vedere quali sono le azioni comuni da poter attuare, sia noi come Comune sia loro commercianti perché ogni Ati (associazione temporanea di imprese) che verrà costituita solo successivamente, quando e se, si aggiudicheranno il bando, dovrà mettere nel progetto una azione comune e una individuale». Il Comune ha già individuato alcune iniziative da portare avanti che sono state condivise con esercenti e Confocommercio ma che saranno svelate al momento della presentazione dei progetti. «Il Comune sta studiando un progetto che unisca tutte le zone nell’ottica dell’aggregazione e delle continuità. Priorità verrà data alla parte della digitalizzazione, come hanno scelto i commercianti, e sarà una iniziativa che collegherà tutti gli esercenti e tutta Macerata».

L’obiettivo

L’obiettivo è infatti quello - secondo l’incipit dell’assessorato alle Attività produttive e dall’ufficio - «di creare un flusso di persone che dai centri commerciali al chiuso arrivino ad un centro commerciale naturale all’aperto». Poi entra nel merito delle spese ammissibili: «Spese per iniziative promozionali, di marketing evoluto e digitale, realizzazione di servizi comuni: shopper promozionali, wi-fi, logo, fidelity card, siti web condivisi. Spese per la realizzazione di sistemi informativi da sviluppare con sistema delle reti di impresa soprattutto attraverso l’utilizzo di supporti informatici come app mobile, vetrine intelligenti, totem e touchpoint. Spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento, nel limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento; spese per opere edili, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, di installazione impianti e attrezzature strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento e che consentono di ottenere il miglioramento e il decoro dell’attività». In merito alla retroattività: «Sono ammessi i progetti avviati a partire dal 2022 ma che non sono stati portati a termine o attuati al momento della presentazione della domanda. Il costo ammesso alle agevolazioni non può essere inferiore a 30mila euro e per ciascuna impresa e inferiore a 2.500 euro».