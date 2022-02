Cassazione, servirà un processo di appello bis per Oseghale sulla violenza sessuale

MACERATA - Dovrà esserci un processo di appello bis limitatamente all'aggravante della violenza sessuale nei confronti di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro, con l'aggravante della violenza sessuale, e di aver fatto a pezzi la 18enne romana, allontanatasi da una comunità di recupero e i cui resti furono ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza vicino a Macerata il 30 gennaio del 2018.

APPROFONDIMENTI LA VICENDA Approda in Cassazione l’omicidio di Pamela Mastropietro: oggi...

I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio la condanna solo per lo stupro che andrà rivalutata in un nuovo processo a Perugia. Per Oseghale, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado, sono confermate in maniera definitiva le responsabilità per l'omicidio. La pena complessiva che dovrà scontare sarà decisa dopo l'appello bis e se dovesse cadere l'aggravante di violenza sessuale per l'imputato, attualmente detenuto nel carcere di Forlì, potrebbe esserci uno sconto di pena.

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA