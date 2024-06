MACERATA Case popolari nell’area degli impianti sportivi ex Cus, approvato il progetto definitivo e via all’apertura del cantiere, non appena saranno stati liberati gli spazi occupati dal Centro sportivo universitario (entro questo mese), per la costruzione di 20 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’intervento di edilizia economica e popolare, uno dei più consistenti tra quelli realizzati nell’ultimo decennio, è all’interno del Pinqua.

I dettagli

L’appalto integrato è già stato aggiudicato alla ditta campana Costruzioni Vitale srl, che aveva presentato un’offerta al ribasso per circa 3,6 milioni di euro e per un tempo di realizzazione di 18 mesi. Ora, dopo l’approvazione del progetto definitivo mancano solo gli ultimi passaggi per dare il via al cantiere. «Ci siamo –afferma l’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi- a fine giugno partiranno i lavori di demolizione delle strutture del Cus. Per rendere possibile l’intervento su questa area l’amministrazione ha dovuto approvare una variante urbanistica per trasformare la destinazione d’uso a residenziale con contestuale passaggio di proprietà dall’Università al Comune. Vorrei ricordare che a seguito della realizzazione di questa nuova costruzione ci sarà una maggiore presenza di residenti nel quartiere, e quindi anche un incremento del traffico veicolare: il Comune con un’apposita delibera ha previsto la realizzazione di una bretella stradale per migliorare la fluidità della viabilità evitando possibili rallentamenti del traffico in tutta la zona. Questa bretella non ha ancora un proprio finanziamento ma c’è l’impegno dell’amministrazione a realizzarla nei prossimi anni individuando le risorse per costruirla».

Le caratteristiche

Il complesso immobiliare di 20 alloggi sarà distribuito su cinque livelli fuori terra per un totale di poco meno di 2000 metri quadri e un volume di 5.967,20 metri cubi. Ad ogni piano saranno presenti quattro appartamenti (due da 74 mq netti, uno da 72 e uno da 51) con due vani scala dotati entrambi di ascensori. Tutti gli appartamenti saranno dotati di garage e cantina. L’intero edificio fuori terra avrà un’altezza massima di poco superiore ai 15 metri, escluse le torrette dei due vani scala, con le quali si raggiungerà un’altezza massima di circa 18 metri. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico 10 alloggi (tipo A) avranno uno spazio di circa 74 mq netti, costituiti da cucina-soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e due camere matrimoniali. Altri 5 alloggi (tipo B) di circa 72 mq netti, godranno di cucina, pranzo-soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno, camera matrimoniale e camera singola. Gli ultimi cinque appartamenti (tipo C) di circa 51 mq netti, sono composti da cucina-soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e camera matrimoniale. Le tipologie saranno identicamente distribuite per ogni livello, ovvero ad ogni piano vi saranno due alloggi di tipo A, uno di tipo B ed uno di tipo C.

I balconi

Ai piani dal primo al quarto, gli alloggi di tipo A saranno dotati di un balcone esterno mentre quelli di tipo B e C avranno a disposizione entrambi due balconi. Le unità del piano terra, al posto dei balconi, avranno l’uso esclusivo delle porzioni di lastrico. Un intervento finalizzato a riqualificare l’intera zona residenziale affacciata sul parco di Fontescodella, destinato anch’esso a una riqualificazione ambientale complessiva e arricchito da dotazioni sportive e ludico-ricreative. Inoltre il quartiere sarà sgravato dall’eccesso di congestione veicolare attraverso la previsione di una nuova bretella.

Il cronoprogramma dei lavori indica che, una volta effettuata la demolizione dei manufatti esistenti destinati ad attività sportive si passerà alla edificazione di un unico edificio condominiale contenente venti alloggi. Completa il progetto un piano interrato con destinazione principale di autorimessa, cantine e locali tecnici necessari all’organizzazione dei sistemi impiantistici. A questo livello interrato si accederà attraverso una rampa carrabile esterna, con una pendenza inferiore al 20% e posta in adiacenza al lato ovest dell’edificio, oltre internamente attraverso i due vani scala condominiali. All’interno saranno ricavati venti posti auto a uso esclusivo dei condomini.