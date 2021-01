Alla casa di riposo di Tolentino 65 anziani positivi al Covid 19 su 83 ospiti, in arrivo i medici militari

TOLENTINO - Attesa nella casa di riposo Vincenzo Porcelli di Tolentino per i risultati dei tamponi molecolari; al momento su 86 ospiti presenti nella struttura 65 risultano positivi al Covid 19. Come riscontrato nei giorni scorsi, la quasi totalità degli ospiti, dopo 13 giorni dai primi contagi, è in buone condizioni fisiche, non presenta sintomi tranne qualche paziente che necessita per alcuni periodi della giornata dell’aiuto dell’ossigeno. Gli ospiti della struttura sono costantemente monitorati.





I dati dei contagiati devono ora essere confermati dai tamponi molecolari che sono stati effettuati nella mattinata del 5 gennaio così come predisposto dal distretto sanitario di Macerata. Intanto nella casa di riposo di Tolentino si è in attesa dell’arrivo del personale medico militare che sarà di supporto agli infermieri e agli operatori interni della struttura e che andrà ad affiancare il personale già inviato dall’Asur. Sul fronte infatti della condizione degli operatori sanitari contagiati la situazione non è delle migliori; attualmente risultano non disponibili 21 dipendenti di cui 18 positivi al Covid-19. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi, il presidente Giorgio Sbaraglia e il direttore della struttura Simone Ricci, seguono costantemente l’evolversi dello stato di emergenza e ancora una volta sottolineano la grande abnegazione e professionalità di tutto il personale che sta operando in maniera encomiabile, ben oltre le proprie forze.



Intanto a San Severino, dove i contagi tornano a salire in linea generale rispetto ai giorni scorsi con 30 persone positive e 25 in quarantena, è rientrato l’allarme per il focolaio che si era sviluppato nella casa di riposo Lazzarelli. Ora in struttura si attende il trasferimento degli anziani ospiti, in tutto una dozzina, che sono sempre stati negativi e che per precauzione erano stati trasferiti all’Hospice dell’ospedale Bartolomeo Eustachio; un’operazione, quest’ultima, che è risultata provvidenziale per evitare loro contagi.

In provincia continuano a salire i casi di Covid 19; ieri il bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche ha registrato 81 nuovi contagiati nel Maceratese sui 346 a livello regionale. In provincia, dall’inizio della pandemia, sono stati 9.680 i casi di Covid 19 registrati. Stabile la situazione a livello dei ricoveri. Rimangono 11, 8 e 28 i pazienti ricoverati rispettivamente nella terapia intensiva del Covid center di Civitanova, nella terapia semi ntensiva del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Macerata e nella terapia semi intensiva della struttura realizzata dall’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Stabili anche i ricoveri nell’ex palazzina di Malattie infettive del capoluogo (42) e al Covid hospital di Camerino (17) mentre diminuiscono i ricoveri nel reparto non intensivo del Covid center di Civitanova.



In aumento invece i contagiati che si trovano al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova che passano da due a quattro mentre passano a zero i pazienti ricoverati al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo (erano tre il giorno prima). In lieve diminuzione le persone che si trovano infine in isolamento domiciliare che passano da 2417 a 2404; di queste 160 presentano sintomi mentre 100 sono operatori sanitari. Ieri la Regione Marche non ha registrato nessun decesso nel Maceratese.



