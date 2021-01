Il Covid nella casa di riposo di Tolentino, rilevati 41 positivi tra ospiti e operatori

MACERATA - Situazione stabile alla casa di riposo Asp Porcelli di Tolentino. A confermarlo è il sindaco Giuseppe Pezzanesi dopo che si è confrontato con il presidente Giorgio Sbaraglia e il direttore Simone Ricci. «Sui 90 ospiti presenti – ha fatto sapere il primo cittadino - risultano positivi al Covid 31 soggetti e quindi rispetto ai giorni scorsi i contagiati non sono cresciuti e sono tutti apiretici, solo tre sintomatici di cui uno con febbre. Da registrare un decesso, ma riconducibile ad altre cause. Purtroppo però abbiamo riscontrato un altro dipendente positivo per un totale di sette infermieri fuori servizio (cinque positivi e due non disponibili) a cui si aggiungono cinque Oss, uno in isolamento e il nostro medico coordinatore ancora in quarantena post Covid».

«Per ora siamo riusciti a resistere con l’organico ridotto al minimo e con l’assoluta dedizione del personale di turno - prosegue il sindaco - ma senza il personale aggiuntivo rischiamo di non riuscire a garantire la necessaria attività sanitaria assistenziale. Ringraziamo l’Asur per il personale che ci ha messo a disposizione nel più breve tempo possibile nonostante le difficoltà dovute all’emergenza, oltre ai nostri dipendenti che si stanno dimostrando straordinari per dedizione e professionalità, coprendo anche i doppi turni e lavorando oltre i propri limiti; malgrado le comprensibili difficoltà stanno garantendo tutte le cure necessarie agli ospiti».



Continuano a registrarsi i decessi legati al Covid in provincia. Tre quelli segnalati ieri dal bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche nel Maceratese: si tratta di una donna di 89 anni di Sarnano e di una donna di 91 anni di Civitanova, entrambe ricoverate a Macerata e di un uomo di 75 anni di Potenza Picena ricoverato a Civitanova. Tutti avevano delle patologie pregresse. Ieri è stato registrato un ricovero in più nella terapia intensiva del Covid center di Civitanova (12) e due ricoveri in più in terapia semintensiva del reparto di Medicina d’Urgenza di Macerata (8). Mentre scendono di cinque i ricoveri nei reparti non intensivi delle strutture ospedaliere della provincia. Quarantotto i nuovi positivi registrati ieri mentre calano le persone in isolamento domiciliare, che sono 2417.

Intanto a Corridonia il sindaco Paolo Cartechini ha annunciato che il progetto comunale “Scuola Sicura” – iniziato con l’effettuazione dei tamponi rapidi per la popolazione scolastica e per il personale docente e non degli istituti della città – continuerà, su prenotazione, con i tamponi rapidi per gli studenti dai 3 ai 18 anni (nati fino al 2002), residenti a Corridonia e frequentanti le scuole al di fuori del territorio comunale. Il servizio verrà effettuato dal Laboratorio Analisi Cliniche ProAvis di Macerata, a partire dal pomeriggio del 7 gennaio nella palestra dell’Istituto Ipsia Corridoni. Le prenotazioni potranno essere effettuate solo tramite e-mail all’indirizzo proavis@proavis.it. «Considerato che questo progetto rappresenta uno strumento utile anche per un più sicuro rientro a scuola, si invitano le famiglie dei ragazzi interessati a sensibilizzare le adesioni», ha detto Cartechini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA