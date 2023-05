Macerata, la Casa di Cura Marchetti passa sotto l'egida di Villa Verde: «Nuovi stimoli per il futuro»

MACERATA - La Casa di Cura Marchetti, passa di proprietà ed è affidata a Villa Verde. Ad annunciarlo l'amministratore delegato Giuseppe Marchetti: "In questi giorni ho deciso di affidare la storica Casa di Cura fondata dalla mia famiglia ad una altra storica Casa di Cura la Villa Verde fondata dalla famiglia Astorri di Fermo".

Monte Vidon Corrado, batterie, pneumatici e pezzi di auto nella discarica abusiva scoperta dall'elicottero

"La decisione - spiega Marchetti - è maturata dopo un lungo confronto con i miei familiari ed è stata assunta nella convinzione che la nuova proprietà saprà dare nuovi stimoli e un futuro di crescita alla azienda da oltre 100 anni al servizio dei bisogni sanitari della comunità maceratese, garantendo i livelli occupazionali. Ringrazio il Presidente della Villa Verde, l’avvocato Maurizio Natali e il suo amministratore delegato dott. Antonio Romani per avere accettato la sfida, in un momento di particolare fermento del nuovo sistema sanitario regionale. Auguro ai nuovi amministratori Antonio Romani e Michele Bacchi nonché al Presidente Maurizio Natali un buon lavoro i quali hanno espresso la propria soddisfazione per l’acquisizione di una struttura sanitaria di tradizione secolare.

Ringrazio i Dirigenti Medici, il meraviglioso personale infermieristico e amministrativo per l’abnegazione e l’attaccamento dimostrato nei confronti della azienda".