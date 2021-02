Il Carnevale maceratese cambia. Niente sfilata, la gara delle maschere trasloca sul web

MACERATA - Anche il tradizionale Carnevale maceratese vittima del Covid. Visto il perdurare della pandemia, e anche in maniera importante, la Pro loco Piediripa ha deciso di cancellare la tradizionale sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e bande musicali che da trent’anni segnano questo periodo dell’anno. Ma per l’associazione non si gratta di una resa; al contrario, alla tradizione non si rinuncia. «Abbiamo pensato ad una edizione straordinaria sui social - annuncia il presidente della Pro loco Romualdo Rapanelli -, un Carnevale maceratese in famiglia».





«Viste le difficoltà che tormentano le famiglie - continua Rapanelli - abbiamo pensato di coinvolgerle invitandole a mascherarsi e di inviarci un video su whatapp della durata di due minuti al numero 349 3429957 entro prossiomo 10 febbraio. Valuteremo le maschere più originali e più divertenti che vorranno partecipare, improvvisando una sfilata carnevalesca, all’interno delle proprie abitazioni.

I video oltre ad essere valutati, verranno pubblicati ogni giorno, a partire da giovedì 11 febbraio fino al 13 febbraio sulle pagine Facebook e Instagram della Pro loco Piediripa. Domenica 14 febbraio verranno comunicati sulle nostre pagine Facebook e Instagram i video vincitori valutati da una commissione giudicatrice di qualità e verranno premiati con buoni acquisto di Aziende del settore alimentare del nostro territorio, Spazio Conad del Centro Commerciale Val di Chienti di Piediripa, Il Contadino di corso Cavour , Supermercato Coal di via Borghi, Supermerato Tigre Amico di via Garibaldi di Macerata. Vorremmo anche premiare la mascherina anti covid colorata artisticamente con simboli del carnevale. Manderemo online immagini del Carnevale Maceratese delle passate edizioni all’ovale dei Giardini Diaz. Ci sarà anche il saluto della Madrina che confermeremo ospite per l’edizione del 2022».

I premi previsti sono per la vetrina carnevalesca più bella e più significativa; il nucleo familiare con la maschera più originale; la mascherina anticovid con simboli del carnevale più originale.

