MACERATA Non c’è soltanto un problema legato alle strutture nell’azienda sanitaria territoriale di Macerata, si discute anche di servizi evidentemente e di risorse umane. La visione dell’albo pretorio dell’Ast - le determine evidenziano un fiorire di dirigenti facenti funzioni, dal direttore generale al direttore medico per limitarsi a due vertici - permette di notare come ci siano medici prossimi al pensionamento e altri che invece hanno visto autorizzata la permanenza in servizio.





Lascerà dal prossimo primo settembre la Pediatria dell’ospedale di Civitanova, la dottoressa Vitaliana Bonifazi che andrà appunto in pensione. Dal primo aprile 2024 a lasciare, per il pensionamento, sarà il dottor Claudio Ban in servizio nel reparto di Ostetricia/Ginecologia dell’ospedale di Civitanova. Autorizzato invece il mantenimento in servizio per altri tre anni, fino al compimento dei 70 anni di età, per il dottor Alessandro Ranciaro, dirigente medico con incarico di Struttura Complessa e per il dottor Roberto Catalini, anche lui dirigente medico con incarico di struttura complessa. Infine il fronte delle buone notizie: prosegue la serie delle donazioni che vedono protagonisti cittadini, aziende ed associazioni di volontariato del territorio. La direzione della Ast ha accettato la proposta di donazione inviata dalla onlus “L’Anello della vita”: si tratta di otto poltrone prelievi elettriche da destinare all’unità operativa di Oncologia dell’ospedale di San Severino, del valore complessivo di 23mila euro. Intanto si attende la nomina del nuovo direttore generale della Ast.

Due mesi dopo la pubblicazione della sentenza



Sono passati quasi due mesi dalla pubblicazione della sentenza della sezione terza Lavoro del tribunale di Roma e la giunta regionale si è finora limitata ad affidare un incarico ad interim al direttore amministrativo. La cronologia degli eventi: la sentenza è dello scorso 11 settembre, la notizia è stata data dagli organi di informazione il 29 settembre, la direttrice generale Daniela Corsi ha formalizzato le dimissioni il sei ottobre scorso. Il fatto che siano passati due mesi e ci sia stata soltanto la nomina del dirigente ad interim fa ritenere che l’indicazione del nuovo direttore generale non sia alle porte o che sia fonte di ulteriori divisioni. Il segretario provinciale del Pd Angelo Sciapichetti aveva già contestato il tutto e rilevato come la Regione - secondo lui - si occupi delle beghe della Lega e non affronti questioni urgenti come al nomina al vertice della Ast. Non passa inosservata un’altra questione: l’ex direttrice generale Daniela Corsi non ha mai nominato il direttore sanitario ed ora manca anche quella figura, come manca anche il direttore medico dopo l’uscita di scena di Carlo Di Falco, approdato a Teramo.