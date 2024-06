MACERATA- A tirare fuori la clamorosa novità è il consigliere regionale del Pd Romano Carancini che rivela come la direzione sanitaria Ast voglia spostare tutti gli interventi legati alla chirurgia della tiroide all’ospedale di Civitanova. L’annuncio è stato fatto nei giorni scorsi da Daniela Corsi nel corso di una riunione con i chirurghi interessati.

I dettagli

Scrive Carancini: «Il direttore sanitario della Ast 3 Daniela Corsi, già direttore generale della stessa azienda, sta distruggendo ciò che rimane della sanità provinciale maceratese. E ciò che rimane, per fortuna è ancora molto, sono professionisti che dentro le strutture vi lavorano: medici, infermieri, oss, personale tecnico-amministrativo i quali, da un lato, attraverso le loro competenze e professionalità tengono in piedi il servizio sanitario e, dall’altro, restano il solo front-office rispetto alle responsabilità e agli errori riconducibili invece ad altri. C’è un ultimo episodio, ovviamente tenuto “segreto”, che simboleggia, uno per tutti, lo sfacelo del governo del territorio sanitario della Ast 3. Della scorsa settimana è infatti l’iniziativa della dottoressa Corsi di comunicare ai diretti interessati la propria volontà di spostare la chirurgia delle tiroidi dalla Unità operativa complessa di Macerata a quella di Civitanova, senza illustrare le ragioni cliniche e di efficienza organizzativa alla base della decisione. È essenziale sapere che i numeri della chirurgia tiroidea all’ospedale di Macerata sono di gran lunga superiori a quelli dell’ospedale di Civitanova, con effetti positivi in termini di casistica, expertise professionale chirurgico, sicurezza per il malato, oltre che di efficienza economica. Ma soprattutto a Macerata vi è l’Uoc della medicina nucleare, connessa e complementare con la chirurgia della tiroide, invece assente a Civitanova. Alla richiesta di spiegazioni di chi avrebbe manifestato dubbi sulla scelta di merito, la direzione sanitaria avrebbe risposto con un diktat non discutibile».