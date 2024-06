MACERATA La città di Macerata ha abbracciato i carabinieri. Un segno tangibile di gratitudine nei confronti della Benemerita, impegnata quotidianamente nella lotta al crimine e nella tutela della sicurezza. In piazza Vittorio Veneto si è svolta la cerimonia per la ricorrenza del 210° annuale della Fondazione dell’Arma, alla presenza delle massime autorità della provincia e della cittadinanza. Una festa ricca di momenti emozionanti, scandita dalle note dell’orchestra “Insieme per gli altri”.

L’omaggio

L’evento è stato preceduto dalla deposizione di un omaggio floreale alla targa, situata all’interno del comando provinciale, in memoria del maggiore Pasquale Infelisi, insignito di “Medaglia Bronzo al Valor Militare”. Nella piazza è stata schierata una compagnia di formazione al comando del tenente Cristian Mucci, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Civitanova, composta da un plotone in grande uniforme storica, un plotone di comandanti di stazione, un’aliquota in uniforme da ordine pubblico, una di carabinieri forestali in uniforme operativa, aliquote dei Reparti speciali (Nas di Ancona, Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata), militari motociclisti e militari della Sezione autoradio. Hanno fatto parte dello schieramento anche le rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e della Croce Rossa, con i rispettivi labari. Nel corso della manifestazione sono stati letti il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’Ordine del giorno del comandante generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Teo Luzi.

L’intervento

Il comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido (che tra qualche mese lascerà Macerata per assumere un prestigioso incarico a Roma), ha poi celebrato la ricorrenza, salutando le autorità ed evidenziando i risultati ottenuti nell’ultimo anno. «Festeggiamo all’aperto, tra la gente, perché l’Arma vive per loro e con loro», ha detto. Sottolineato anche il difficile periodo storico a causa delle guerre. Speaker della cerimonia il capitano Angelo Faraca, comandante della Compagnia di Camerino. Premiati 31 militari che si sono distinti nelle operazioni di servizio. Encomio solenne ai brigadieri Davide Demitri e Adriano Quintino Trisolino e ai vicebrigadieri Gianluca Baldi e Michelele Mandolini, ed encomio semplice ai marescialli capo Andrea D’Orazio e Maurizio Orioli, per aver affrontato a Montecosaro un uomo in grave stato di alterazione psicofisica che si era barricato in casa e armato di coltello aveva minacciato di morte l’anziano padre.

Nonostante alcuni militari fossero stati feriti, sono riusciti a rendere inoffensivo l’uomo (arrestato) e salvare il genitore. In casa erano state trovate anche alcune dosi di cocaina (giugno 2022). Encomio semplice al maggiore, ora in congedo, Serafino Dell’Avvocato, al luogotenente Bartolomeo Filannino, al maresciallo maggiore Gianluca Nicosia, al maresciallo capo Simone Cittadini e all’appuntato scelto Rocco De Giovanni, per aver fornito un determinante contributo alle indagini che hanno portato all’arresto di un tunisino che aveva ucciso un suo connazionale a Civitanova (agosto 2022).

Encomio semplice al luogotenente Giammario Aringoli, al luogotenente Massimiliano Lucarelli, al maresciallo capo Rocco Maria Bratta, al brigadiere Giuseppe Silvestri, all’appuntato scelto ora in congedo Stefano Salvatori e al carabiniere scelto Davide Scolozzi, per l’arresto di due rapinatori che avevano colpito in un autogrill a Tolentino (luglio 2022). Encomio semplice al vice brigadiere Daniele Di Stefano e agli appuntati scelti Donato De Rinaldis e Alessandro Russi, per aver salvato a Macerata un uomo che aveva tentato il suicidio (novembre 2022). Encomio semplice al luogotenente Umberto Paglioni e al maresciallo capo Francesco Brugnoli, per aver arrestato il responsabile di una rapina a mano armata in un negozio di Cingoli (gennaio 2023).

La droga

Encomio semplice al maresciallo Marcello Bragagnolo e al carabiniere Gabriele De Paolo, per aver arrestato un pusher nell’entroterra maceratese, sequestrando 3,69 chili di hashish e 71 grammi di cocaina (maggio-luglio 2023). Encomio semplice al brigadiere Alessio Paolini e al carabiniere scelto Loris Margiotta, per aver salvato un uomo che aveva tentato il suicidio impiccandosi a Tolentino (luglio 2023).

Encomio semplice al luogotenente Silvio Mascia e al carabiniere Gabriele Trane per aver salvato un giovane che aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi e minacciava di lanciarsi dalla finestra (Recanati, dicembre 2023). Encomio semplice al capitano Domenico Spinali, al vicebrigadiere Ciro Farina e all’appuntato scelto Filippo Mancini per aver arrestato sette persone e disarticolato un sodalizio criminale ritenuto responsabile del trasferimento di valori, ottenuti mediante l’indebita percezione di incentivi statali erogati per la ristrutturazione di immobili nel cratere sismico (Macerata, Ancona e Teramo. Giugno 2022-luglio 2023).