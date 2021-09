Ubriachi, senza assicurazione, fughe e alcoltest rifiutati: strage di patenti

MACERATA - Dal 20enne che fugge all’Alt perché ubriaco al 27enne trovato anche lui ubriaco ma anche senza patente, dal 68enne con la patente sospesa coinvolto in un incidente che rifiuta l’alcoltest al 42enne in giro su un’auto straniera senza assicurazione e con targa e carta di circolazione false, fino al 56enne di Cingoli che ubriaco su un’Ape car si era schiantato contro un’altra Ape car. È il bilancio dei controlli su strada predisposti dal Comando provinciale dei carabinieri, guidato dal colonnello Nicola Candido, per cercare di arginare gli incidenti stradali sempre più frequenti sulle strade della provincia. Ma non solo. I controlli hanno portato anche all’individuazione, nell’entroterra, di due giovani in possesso di droga, mentre a Porto Recanati un 21enne è finito ai domiciliari per reati (lesioni personali, minacce, percosse e oltraggio a pubblico ufficiale) commessi quando era ancora minorenne.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Tenta di rubare un'auto, ma viene scoperto dal fratello del... IL LUTTO Morto monsignor Conti, è stato vescovo di Macerata e Fermo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA