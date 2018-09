Giovane nigeriano si ribella a un controllo e prende a morsi un carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Con una violenza inaudita si è scagliato contro due carabinieri. Uno è stato morso alla pancia, un altro ha riportato una frattura a un dito della mano. Una scena impressionante quella che si sono trovate di fronte alcune persone che passavano per caso nella zona. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Roma.Ancora non si conoscono i particolari dell’accaduto. Stando a quanto è stato possibile ricostruire i militari del Reparto operativo del comando provinciale di Macerata si trovavano in via Roma, davanti a una lavanderia a gettoni, per un’operazione di controllo del territorio, forse finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Hanno identificato un giovane di origini nigeriane e questi ha avuto una reazione imprevedibile. Si è scagliato contro i due carabinieri. A uno ha rotto un dito, al collega ha dato un morso sulla pancia, strappandogli la maglietta. L’aggressore, di 23 anni, è stato poi bloccato e immediatamente portato in caserma.