Si barrica dentro casa per uccidersi cinquantenne â€‹salvato dai carabinieri

MACERATA - I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata, nella notte sono intervenuti in un’abitazione di Macerata ove un uomo di 50 anni si era barricato in casa e ha minacciato di suicidarsi con un arnese da taglio. I militari, facendo leva sulla conoscenza diretta dell’uomo, dopo essere riusciti ad instaurare un colloquio con lo stesso, non senza fatica, lo hanno convinto ad aprire la porta della stanza dove si era chiuso a chiave e a desistere dal gesto autolesionistico. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.