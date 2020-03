Senza soldi, digiuna da giorni. I carabinieri gli fanno la spesa

TOLENTINO - Non mangiava da giorni, intervengono i carabinieri. Dopo aver allertato il Comune i militari sono andati al supermercato e gli hanno portato la spesa a casa. Nei giorni di allerta Coronavirus è accaduto anche questo, con le forze dell’ordine impegnate non solo a garantire il rispetto delle norme ma anche a tutelare più che mai coloro che sono in difficoltà. E così è successo la sera di martedì scorso quando i carabinieri della Compagnia di Tolentino, impegnati nei servizi perlustrativi per il controllo del rispetto dei decreti “Io resto a casa”, mentre pattugliavano una contrada distante diversi chilometri dal centro, hanno incontrato un uomo che viveva in una evidente situazione di disagio economico.



Il tolentinate, di circa 60 anni, rispettando le disposizioni della presidenza del Consiglio si era chiuso in casa ma era rimasto rapidamente senza cibo. Impossibilitato ad effettuare telefonate perché sprovvisto di telefono, da alcuni giorni era rimasto digiuno, ma le sue condizioni di salute generali erano comunque buone e non c’è stato bisogno di alcun intervento sanitario. I militari, dopo averlo incontrato, hanno visto l’evidente situazione di necessità in cui versava e hanno chiamato i servizi sociali del Comune di Tolentino.



A seguito della segnalazione è stato subito emesso un buono spesa per comprare cibo e quant'altro servisse al sessantenne per far fronte, nell'immediatezza, alle restrizioni del decreto ed alle difficoltà che per lui erano derivate. Ma i carabinieri non si sono limitati a segnalare il fatto al Comune, lo stesso giorno si sono recati personalmente al supermercato per andare a ritirare le buste della spesa, recapitandole al sessantenne la sera stessa. Ora l'uomo è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune.