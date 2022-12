MACERATA - Capodanno in piazza last minute a Macerata. Con un clamoroso colpo di scena nel pomeriggio di ieri l’amministrazione comunale, grazie alla sinergia con l’associazione commercianti centro storico e la Pro Loco Macerata, è tornata sulla decisione di non organizzare eventi in occasione della notte di San Silvestro.

«Abbiamo lavorato, in questi giorni, per rispondere alle esigenze della città e il 31 sera, in piazza della Libertà, sarà possibile salutare il nuovo anno grazie all’evento promosso in sinergia con l’associazione commercianti del centro storico e la Pro loco di Macerata», ha annunciato il sindaco Sandro Parcaroli.



A partire dalle 22 e fino all’1 di notte, nel cuore della città, ci saranno musica e animazione con dj-set vicino alla pista di ghiaccio e a mezzanotte scatterà l’immancabile brindisi con panettone e spumante gratis per tutti. «Ci siamo confrontati apertamente e abbiamo dato seguito alla volontà comune e condivisa di organizzare un evento in piazza per festeggiare il passaggio dal vecchio al nuovo anno –ha continuato il sindaco -. Vogliamo ringraziare, come amministrazione, oltre all’associazione commercianti del centro storico e alla Pro Loco, la polizia locale, la prefettura, la questura, le forze dell’ordine, la Croce Rossa, i vigili del fuoco, il 118, l’Associazione nazionale carabinieri di Recanati, Macerata Soccorso, Cb Tigrotto e chi ha curato il piano sicurezza». Intanto l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi, replica alle critiche delle ore precedenti. «La nostra amministrazione dimostra ancora una volta di essere attenta alla sensibilità e alle sollecitazioni dei cittadini – ha detto Sacchi -. La consigliera Monteverde, oltre ad aver perso una preziosa occasione per tacere, poteva cogliere l’occasione per riflettere sui ventennali fallimenti e figuracce della propria coalizione. Invece oggi strumentalizza l’organizzazione di un cartellone natalizio che ha portato a Macerata una rilevante quantità di persone». La Pro Loco Macerata poche ore prima aveva precisato di aver fatto giungere proposte di iniziative per San Silvestro a cui però non c’era stato seguito da parte dell’amministrazione. «Il 21 di ottobre scorso – ha detto il presidente Luciano Cartechini - avevamo fatto giungere tre proposte all’amministrazione per organizzare il Capodanno in piazza che però non sono state accettate. L’idea era quella di ripercorrere quanto avvenuto nel 2019, cioè utilizzando piazza Mazzini per un evento musicale dal vivo in attesa del nuovo anno, con brindisi e panettone gratis all’aperto. Si era anche ipotizzato di rifare l’iniziativa i “Capodanni nel mondo” con la collaborazione dei locali cittadini: il Comune ci ha detto che non c’erano i fondi per questa iniziativa ed avevamo anche proposto noi come Pro Loco di finanziare questo evento con i proventi ricavati dalla festa di San Giuliano». Dal canto suo Giuseppe Romano, presidente dei commercianti centro storico, ha ribadito che «chi vuole bene a Macerata lo dimostra e noi commercianti alla città ci teniamo molto. Per questo ci siamo dati da fare per organizzare una serata tranquilla e divertente per tutti coloro che vorranno festeggiare l’anno nuovo in piazza». In provincia, oltre a Macerata, Recanati ha organizzato l’intrattenimento serale all’aperto dalle ore 23 alle prime ore del nuovo anno, con un palco in piazza Leopardi in cui saliranno dj e animazione a tema anni ’90. Al chiuso invece il Comune di Castelraimondo organizza il cenone e lo spettacolo fino a tarda notte al Lanciano Forum.