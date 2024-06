MACERATA Sottopassi ferroviari di via Roma e rione Marche, i lavori procedono come previsto dal cronoprogramma e, nel caso decisamente più impattante della costruzione del sottopasso che porterà all’eliminazione del passaggio a livello di Collevario, gli operai hanno lavorato anche di notte con l’ausilio di torri faro per illuminare il tratto del cantiere e limitare al minimo i disagi per l’utenza automobilistica. «La notte tra domenica e lunedì, subito dopo l'interruzione del traffico ferroviario, il personale tecnico di Rfi ha avviato le operazioni di rimozione della linea – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - così da consentire all'impresa di eseguire le lavorazioni del sottopasso anche sulla sede propria della ferrovia».

Gli scavi

«Adesso, infatti - prosegue -, l’impresa sta eseguendo gli scavi e le demolizioni propedeutiche alla realizzazione dell'infrastruttura del sottovia. Si tratta di una complessa e coordinata operazione che sino ad ora ha dato i risultati programmati a dimostrazione che gli operatori hanno lavorato con grande capacità e in sinergia». In precedenza le lavorazioni nel grande cantiere che si trova all’imbocco della città, oggetto di presenza quasi quotidiana dell’ingegnere Tristano Luchetti dell’Ufficio tecnico comunale e dello stesso assessore Marchiori, hanno riguardato il livellamento del terreno che è stato in parte asportato, e si stanno realizzando quegli spazi indispensabili per posizionare le palificazioni. Viene portato il sedime nell'area di intervento al livello del culmine dei pali che costituiranno la struttura laterale dell'infrastruttura. La prossima fase sarà quindi la posa dei pali. A seguire si procederà con lo scavo. L’altezza del sottopasso sarà di cinque metri per permettere ai mezzi pesanti e di soccorso di percorrerlo. La sezione della carreggiata sarà quella del tipo ‘strada urbana di quartiere E’ con larghezza complessiva utile di 12 metri.

La conclusione

La conclusione dei lavori resta prevista per il 2025. Sempre in tema di lavori pubblici che coinvolgono un soggetto come Rete ferroviaria italiana, in città c’è un secondo cantiere attivo che si trova nei pressi della Stazione del capoluogo, a rione Marche: qui i lavori per la nuova infrastruttura interesseranno l’eliminazione del semaforo, doppio senso di circolazione, marciapiede e nuova viabilità su via Ancona. Anche qui si è provveduto ad un intervento analogo a quello che si è verificato in via Roma: nel sottopasso di via Marche si sta smontando la linea ferroviaria e contestualmente sono iniziati i lavori di preparazione della nuova infrastruttura del sottovia a doppia campata che dovrà essere posizionato in quella zona. Il progetto complessivo infatti prevede demolizione e ricostruzione del sottopasso di via Marche con l’eliminazione del semaforo che regola la circolazione. Il nuovo sottopasso sarà a doppio senso di marcia.