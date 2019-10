Cannabis light, scatta il blitz della polizia, Procura e polizia chiudono altri 4 negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ancora una volta l’azione sinergica realizzata tra la polizia di stato con il questore Antonio Pignataro e l'autorità giudiziaria con il procuratore capo Giovanni Giorgio ha portato alla chiusura di quattro cannabis shop, uno a Macerata, due a Civitanova Marche e uno a Camerino. Tre di questi erano già stati oggetto di chiusura nei mesi scorsi. Il provvedimento del questore dispone che le serrande restino chiuse per 15 giorni. Per i titolari è scattata la denuncia per spaccio. La notizia delle nuove chiusure è stata data questa mattina dalla polizia nel corso di una conferenza stampa.