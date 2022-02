Nel canile box con il riscaldamento per proteggere gli animali anziani dal freddo

MACERATA - Un lettino caldo sul quale stendersi e una lampada ad irraggiamento per riscaldare il manto. Da ieri i cani anziani del canile di Macerata hanno a disposizione sei box riscaldati con pedane termiche posizionate a terra e lampade a raggi infrarossi in alto in modo da riscaldare l’intero ambiente e rendere il box caldo per i cani che più ne hanno bisogno durante i giorni freddi dell’anno.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’associazione Argo, in collaborazione col gestore Meridiana cooperativa sociale, come spiega la presidente Alexandra Florescu: «È un investimento economico importante fatto per migliorare il più possibile la quotidianità dei cani». Le pedane sono costruite «in modo specifico per cucce o box esterni per gli animali».

«Durante l’inverno al canile di Macerata – aggiunge Florescu – i cani anziani o con patologie gravi sono sempre stati collocati in box riscaldati con le lampade ad infrarossi. Ora, però, di concerto con Meridiana, avendo anche appreso della notizia dell’arrivo di altri cani, tra cui alcuni anziani, abbiamo ampliato il numero dei box riscaldati e creato un ambiente caldo e asciutto. Inoltre, all’ingresso dei box abbiamo posizionato delle tendine, anch’esse costruite appositamente per cucce e box da esterno, che isolano l’ambiente interno da vento e pioggia e danno la possibilità al cane di entrare e uscire».

Nelle ultime settimane i box rimasti vuoti in attesa dell’arrivo dei nuovi cani sono stati sistemati da Meridiana. Ma Argo elenca anche altri interventi al canile. «Per i gatti che vivono intorno alla struttura e che fanno parte della colonia felina di cui ci prendiamo cura - aggiunge la Florescu – abbiamo raccolto fondi per acquistare una nuova casetta in legno dove potranno mangiare e dormire protetti da vento e pioggia. Il tutto grazie alla fantastica risposta dei cittadini che hanno acquistato il calendario Argo sotto le feste natalizie».

La zona “anziani” riscaldata e la nuova casetta dei gatti si aggiungono ai tanti interventi fatti da Argo negli anni. «Quattro anni fa abbiamo acquistato la ‘cucciolaia’: due grandi box per accogliere cuccioli o mamme e i rispettivi cuccioli al caldo, separandoli dal resto dei cani. Inoltre collaboriamo nelle adozioni, contribuiamo a dare agli animali assistenza veterinaria, ci adoperiamo affinché i cani abbiano del cibo specifico e diamo loro la possibilità di uscire in lunghe passeggiate, possibilità che in moltissimi altri canili non esiste. Tutto ciò - conclude la Florescu - è possibile grazie alla collaborazione con Meridiana, all’impegno dei nostri volontari e ai cittadini con le loro donazioni».

