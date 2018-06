Extracomunitari al lavoro nei campi, raffica di controlli della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Non ci sono soste per il personale della polizia di Stato. Chiare e precise le disposizioni del questore Antonio Pignataro: «Combattere ogni forma di illegalità che possa compromettere la tranquillità e la sicurezza dei cittadini non solo di Macerata ma di tutta la provincia». L’input di un lavoro più intenso e capillare ha interessato anche l’Ufficio immigrazione che attraverso un’attenta analisi, all’inizio di giugno ha iniziato un’attività investigativa insieme agli ispettori del Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Macerata e agli ispettori dell’Inps. Effettuati una serie di accertamenti e verifiche nel settore del lavoro agricolo in tutto il territorio provinciale. L’obiettivo? Constatare l’osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. In particolare è stata sottoposta a verifiche una azienda agricola con sede a Recanati, con appalti nei Comuni di Montecassiano e Corridonia.Sono stati identificati in totale 30 cittadini extracomunitari, tutti in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Diciannove di loro stavano lavorando, mentre altri 11 sono stati identificati all’interno di abitazioni nella disponibilità della stessa ditta. A seguito di verifiche sulle precarie condizioni igieniche delle abitazioni controllate, nelle quali sono stati rinvenuti numerosi posti letto in difformità alle metrature rilevate, sono state inoltrate specifiche segnalazione ai competenti uffici comunali e all’Asur.