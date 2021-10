Non hanno aderito alla campagna vaccinale: la direttrice Corsi sospende due medici e un infermiere

MACERATA - Non fosse bastata l’azione per il rispetto dei protocolli anti Covid, ovviamente per la cura dei casi più gravi e per il controllo dell’avvenuta vaccinazione degli operatori sanitari, ora si impone anche l’attività, in qualità di datore di lavoro, per la verifica del Green pass dei dipendenti. Diverse sono le determine a firma della dirigente dell’Av3 Daniela Corsi che sono appena state pubblicate all’albo pretorio dell’azienda sanitaria. La prima riguarda nuove sospensioni dal lavoro per i dipendenti dell’Area vasta 3 che non hanno risposto alla campagna vaccinale, cosa che devono fare in quanto esiste un obbligo di legge: si tratta di due medici e di un infermiere.



Fatta la sospensione dal servizio, saranno poi i rispettivi Ordini professionali (quello dei medici e quello degli infermieri) a decretare anche la sospensione dall’albo per gli iscritti in questione che non si sono vaccinati. La sospensione è fino al termine dell’anno in corso, fino cioè alla data di scadenza dello stato di emergenza, a meno che nel frattempo il dipendente sospeso non decida di regolarizzare la propria posizione vaccinandosi: contro l’atto amministrativo di sospensione è percorribile la strada del ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche. Quanto all’Ordine dei medici, una volta ricevuta la segnalazione, l’unica possibilità che ha è quella di sospendere l’iscritto, non sono previste dalla legge altre possibilità di movimento.

Peraltro il presidente dell’Ordine maceratese Romano Mari ribadisce da tempo che «la vaccinazione non è un fatto individuale ma etico e di responsabilità collettiva. I medici debbono essere vaccinati. Oggi bisogna sapere che per esercitare la professione medica si devono avere questi requisiti: laurea, abilitazione, iscrizione e vaccinazione». Dunque altre tre sospensioni anche se l’area territoriale maceratese è tra quelle, al momento, con la minore incidenza di non vaccinati tra il personale sanitario. Infine la questione del Green pass che tocca anche l’Area vasta 3 relativamente al controllo della certificazione tra i dipendenti.



Anche in questo caso la direttrice dell’Av3 Daniela Corsi ha fissato con un atto le procedure di controllo che saranno messe in atto (quelle indicate dalla legge) e il team dedito al controllo: un esercito, più che una squadra visto che sono esattamente cento dipendenti. Nella determina c’è scritto che l’atto è, a costo zero per l’ente, nel senso che non ne presenta di aggiuntivi rispetto al normale costo del lavoro, ma pure si tratta di energie sottratte al lavoro normale nei reparti.

