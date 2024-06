MACERATA Si lavora quando per gli altri è festa. I weekend sono i giorni di maggiore attività, per non parlare del periodo estivo. È soprattutto questo lo spauracchio per chi potrebbe trovare lavoro come cameriere, ma viene frenato da una vita non del tutto regolare. E allora, con l’estate alle porte, il problema della mancanza di personale in sala e in cucina resta anche per i ristoranti del Maceratese - come d’altronde in tutta Italia - che dall’entroterra alla costa si trovano a far fronte alle tante richieste dei clienti e alla scarsa presenza di persone disposte a lavorare nel settore.

Ma anche se il problema è ormai annoso e non sembrano arrivare soluzioni, resta comunque lo scetticismo nei confronti della tecnologia: posizioni contrastanti, infatti, riguardo la scelta del ristorante La Pineta di Cingoli che - per primo in provincia - ha acquistato un robot per servire ai tavoli. «Spero di non doverne avere mai bisogno» è la risposta della maggior parte dei ristoratori.

La posizione

«Il problema della mancanza di personale resta - dice Fabio Giorgini, del ristorante Da Fabietto di Porto Recanati -. Ci sono addirittura ristoranti dove hanno deciso di far alzare i clienti per prendere la pietanza quando è pronto il loro piatto. Il problema maggiore è in sala: la professione del cameriere non piace più, il sacrificio di lavorare il sabato e la domenica fa paura, non ci sono giovani che vogliono fare la stagione estiva. C’è chi è venuto a chiedermi lavoro, anche accompagnato dai genitori, e mi ha domandato se ad agosto avrebbe avuto le ferie. È un problema serio. Gli stipendi? Il mestiere va appreso. Un conto è avere un cameriere esperto che sa servire e anche sporzionare il pesce, ma purtroppo non si trovano più, e un conto è avere un giovane inesperto a cui si chiede di controllare almeno che ci siano bevande e pane ai tavoli e non fa nemmeno quello. Prima dei 18 anni non possiamo assumere perché serve un tutore e possono lavorare solo in determinati orari, dopo i 18 anni i giovani sono già abituati a non fare nulla e restano così».

Scartata però anche l’ipotesi robot: «La mia è una cucina tradizionale, non è adatto. Al limite per una pizzeria o per chi ha un menù fisso . Sono nato nel ‘58 e credo di essere abbastanza passato per sentire certe cose». Emanuela Leli, del ristorante Baciafemmine di Sarnano e gestore dello chalet al lago di Fiastra ci ride su: «Il robot? L'abbiamo visto alle fiere, ma bisogna avere un locale adeguato. Per chi lavora con il turismo però l'empatia è tutto, bisogna raccontare il piatto, altrimenti la tradizione e la conoscenza del territorio vengono a mancare». Leli è però un po’ più ottimista sul fronte del personale: «Pare che quest’anno la situazione sia leggermente migliore rispetto al passato. È il problema di fondo che deve essere affrontato: noi lavoriamo quando gli altri vanno a spasso, facciamo turni massacranti e io non la metto nemmeno sul piano economico, quanto invece sulla formazione e sulla passione. Evidentemente è un lavoro particolare e duro che la gente non ama fare». E pone l’accento sul tema delle relazioni: «Soprattutto dopo il Covid - dice - ho notato la difficoltà dei ragazzi a relazionarsi con gli altri e per chi fa il cameriere è fondamentale non avere questo freno. Credo che si debba lavorare anche su questo».

Le difficoltà anche nel capoluogo

Difficoltà pure nel capoluogo come dice Letizia Carducci dell’Osteria dei fiori: «Il problema è generalizzato e storico. Noi abbiamo avuto studenti che volevano fare una stagione estiva, ho verificato diverse disponibilità anche se non è facile trovare una persona disponibile a tempo pieno. Ho ricevuto una proposta per acquistare il cameriere robot, ma mi ha fatto sorridere: spero di non ricordarlo. In questo lavoro il rapporto umano è fondamentale, non solo per efficienza ma anche per rispondere a tutte le esigenze del cliente. Forse le generazioni più giovani, abituate a ordinare con un click, non ci fanno caso, ma per questo tipo di cambiamento mi auguro che serva ancora tempo».