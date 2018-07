Calci e pugni ai carabinieri: ghanese arrestato e condannato, ma già libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ancora violenza ai danni delle forze dell’ordine. Un 27enne ghanese si è scagliato contro due carabinieri durante un controllo al parco di Fontescodella ed è finito in manette.Il giovane aveva con sé il permesso di soggiorno, di cui però aveva denunciato lo smarrimento. Il ghanese improvvisamente ha perso le staffe e ha sferrato un pugno a uno dei militari. Poi, dimenandosi, ha ferito anche il collega di pattuglia, colpito con dei calci. Un volta bloccato, il 27enne è stato portato in caserma. I due militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni e nei confronti del ghanese è scattato l’arresto. Ieri, assistito dall’avvocato Marco Melappioni, ha patteggiato 18 mesi (pena sospesa), per resistenza e lesioni. Ed è tornato subito libero.