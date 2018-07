Cagnolina scalatrice bloccata su un pino a 10 metri d'altezza: tratta in salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Il cane scalatore ha movimentato ulteriormente le già dense giornate di lavoro dei vigili del fuoco di Macerata. Ieri a mezzogiorno gli uomini del 115 hanno portato in salvo Mela, una cagnolina di appena sei mesi che indisturbata era salita su un pino a circa dieci metri da terra in contrada Botonto. Superata la fase di salita, il cane ha subito realizzato anche visivamente che la discesa non sarebbe stata agevole ed ha richiamato l’attenzione su questa sua situazione di disagio L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso il recupero dell’animale che ha fatto ritorno a terra più comodamente in braccio a un pompiere.