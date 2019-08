Cade mentre va a cavallo un 49enne finisce al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Cade da cavallo e si procura delle lesioni alla spalla. Il ferito è un 49enne che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi. L’incidente è avvenuto ieri verso le 13 in contrada Acquesalate di Macerata. Sulle prime si erano temute conseguenze più gravi, tanto che era stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che poi ha fatto ritorno ad Ancona senza il paziente.